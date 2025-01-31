Бывшая блогера Леона раскрыла правду о его отношениях с Анной Тринчер

Украинская блогерша Кристина Бычкова, которая расторгла брак с блогером Леоном, рассказала о его романе с певицей Анной Тринчер.

Кристина призналась, что довольно долго думала, раскрывать ли эту тему. Впрочем, все же подтвердила роман Леона и Тринчер. Бычкова вспомнила, как во время брака с Леоном у них произошел кризис в отношениях и они разъехались. Но заранее договорились, что это временно и скоро все наладится. Однако в то время, когда Кристина надеялась на примирение, блогер уже крутил роман с артисткой.

В результате Кристине и Сергею так и не удалось воссоединиться. Блогерша говорит, что она вовремя узнала об отношениях Тринчер и Леона. Поэтому это стало последней каплей для решения окончательно расстаться с ним.

Кристина Бычкова

"Я пыталась до последнего не поднимать эту тему и не говорить правду, но все, что сказал Сергей, это правда. Они были вместе, у них были отношения, о которых никто не знал. Одна я знала, у которой была лапша на ушах. К сожалению, это было тогда, когда мы разъехались с Сергеем, но он мне сказал, что мы съедемся, все будет хорошо, мы изменимся. Я верила до последнего, что мы будем вместе, но в этот момент он уже был с Анной", — поделилась Кристина в Instagram.

Отметим, блогер Леон на днях также заговорил о романе с Тринчер. Он признался, что стало главной проблемой, из-за которой они разорвали отношения.

В свою очередь, певица Анна Тринчер раньше уже комментировала слухи вокруг себя и как относится к хейту.

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