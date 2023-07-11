Бывшая Цымбалюка рассказала, как тяжело пережила развод и почему ее бабушка вернулась в Мариуполь

Также экс-избранница артиста рассказала о проблемах, которые возникли у нее на фоне стресса.

Бывшая жена актера Тараса Цымбалюка, визажистка Тина Антоненко, впервые рассказала о тяжелом разводе и объяснила, почему ее бабушка вернулась жить в оккупированный Мариуполь.

Тина поделилась с поклонниками, что ее родной человек праздновал день рождения. По случаю 79-летия бабушки она попросила знакомых сделать сюрприз. Визажистка также добавила, что в настоящее время родной человек находится в оккупированном Мариуполе.

"Весь день отхожу от усталости. Эмоционально тяжелый день. У бабушки, которая в оккупированном Мариуполе и с которой не виделись год, день рождения. 79 лет. Мама попросила хороших людей принести цветы в подарок. Прислали фотоотчет, плачу", — поделилась визажистка.

Бабушка Тины Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Однако многие юзеры были удивлены, почему же бабушка Тины оказалась снова в оккупации, ведь в марте прошлого года визажистке удалось вывезти ее на подконтрольную Украине территорию. Антоненко объяснила, что ей было трудно жить с двумя беженцами в маленькой квартире-студии. Тем более, в ее жизни тогда был непростой период. Так что бабушка Тины решила поехать в Бердянск, к сыну, а оттуда – в Мариуполь.

"Я не потянула двух беженцев сама. 2022 год – это сплошной ночной ужас для меня. У меня начались проблемы с желчным на фоне стресса, заболел кот, я развелась, двое беженцев в моей квартире-студии. Мне очень помогли знакомые и дали свою квартиру для бабушки. Какой-то период она прожила там. Но кто знает беженцев, после травмы они — дети. Им постоянно нужна поддержка. Я сама была на нуле. Очень стараюсь, но мне было сложно. Бабушка предложила отвезти ее к сыну в Бердянск. Так она оказалась в оккупации. Затем захотела в уцелевший дом мамы. Так она оказалась снова в Мариуполе", — объяснила Тина.

Тина Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Также визажист рассказала, что 2022 год для нее был невероятно сложным, а особенно период после развода. По словам Тины, летом она испытала сплошные разочарования.

"Для меня лето 2022 года – это дно, которое я коснулась. Со всем болезненным разочарованием в определенных людях, идеологическими изменами, пониманием, кто есть кто", — добавила визажистка.

Тина Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что Тарас Цымбалюк разводится с визажисткой Тиной Антоненко. Что стало причиной такого решения – неизвестно. Однако актер рассказывал, что ему не удалось после разрыва сохранить дружеские отношения с Тиной.

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