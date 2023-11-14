Бывшая девушка Мэттью Перри предположила причину смерти 54-летнего актера: "Он не мог утонуть"

Бывшая девушка звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри – актриса Кэти Эдвардс – предположила, что могло стать причиной его смерти.

Экс-избарнница знаменитости в интервью The Sun рассказала, что актер не мог просто так утонуть в джакузи. По ее мнению, у него произошел рецидив. Полицейские в доме Перри не обнаружили никаких наркотических веществ. Однако Кэти утверждает, что звезда "Друзей" был параноиком и всегда избавлялся от наркотиков, а в случае необходимости покупал новую дозу.

Мэтттью Перри / Фото: Associated Press

"Я не верю, что он просто утонул в своем джакузи. Я знаю Мэттью и знаю, что он бы просто так не утонул. Я думаю, что он мог принимать таблетки в течение недели, предшествовавшей этому. Они сказали, что рецептурных обезболивающих на месте не было, и это меня не удивляет, потому что он не оставлял лекарства валяться. Он был параноиком и выбрасывал их все, поэтому не было никаких доказательств", — предположила Эдвардс.

Актриса также объяснила, почему считает, что у Мэттью Перри произошел рецидив. По ее словам, актер делал на это намеки. Незадолго до смерти знаменитость публиковал пост, под которыми оставлял подпись "Мэттман". Кэти говорит, что именно так себя называл актер, когда употреблял наркотики.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

"Мэттман появлялся, когда он был нетрезв и чувствовал себя побежденным. Я была рядом, когда он кайфовал, и говорила ему, что, возможно, стоит прекратить употреблять, он говорил: "Нет, я Мэттман", — рассказала актриса.

Также Эдвардс вспомнила, что Мэттью Перри купался в бассейне или джакузи, когда был под наркотиками.

Мэттью Перри нашли мертвым в этом джакузи / Фото: instagram.com/mattyperry4

"У него было дело с водой, когда он употреблял наркотики. Он всегда хотел быть в бассейне или джакузи", — вспомнила актриса.

Кэти Эдвардс и Мэттью Перри некоторое время встречались в 2006 году. Как утверждает актриса, после разрыва они остались в хороших отношениях, а она даже работала его ассистенткой в 2011 году.

Мэттью Перри / Фото: Getty Images

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября. Его нашли мертвым в джакузи. Полиция на месте происшествия не нашла никаких наркотических веществ, также их не обнаружили в крови актера. В настоящее время проводится расследование и устанавливается, что могло стать причиной смерти. Похоронили Мэттью Перри 3 ноября в Лос-Анджелесе. В последний путь актера провели его коллеги по сериалу "Друзья". Они не сдерживали слез, плакали и утешали друг друга.

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