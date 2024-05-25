Бывшая Джеджула выиграла апелляцию в суде над ним и шокировала подробностями разборок: "Могу спокойно жить"

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Джеджулы – блогерша Юлия Леус – объявила о решении суда по делу по поводу опеки над их общей дочерью Адель.

В фотоблоге Юлия сообщила, что выиграла апелляцию после трех лет скандальных переговоров с экс-мужем. Блогерша отметила, что усложняли судебный процесс постоянные поиски убежища за границей с дочерью.

"Я ушла от него, когда Аделиночке было четыре месяца с одной коляской. Я воспитывала дочь без помощи, постоянные выезды и возвращения. На суды у меня времени не было, дочь часто болела, но он не останавливался. Первый суд он выиграл, потому что я просто туда не ходила и не понимала зачем. Следующий суд был за алименты на меня, я тоже в этом не разбиралась, потому что его мизерные алименты не сильно помогали – он его тоже выиграл. Третий суд уже за дочь тоже выиграл и пришлось мне начинать бороться и не за дочь, а за свою спокойную жизнь, потому что решение было абсурдным", – рассказала экс-избранница Джеджулы.

Как признается Леус, она подала апелляцию, потому что постоянно подвергалась преследованиям и угрозам со стороны Андрея, хотя и не была против их встреч с общей дочерью.

"Я подала на апелляцию того решения. Я никогда не запрещала и даже наоборот сама писала о ее маленьких победах. Но ему это было не нужно, он имел дело именно ко мне. На детских площадках угрожал на ухо рвать меня на всех судах и унижал, мол, я откровенно одета. Мы поехали с дочерью в октябре 2023 года в Польшу. Аделина начала бояться взрывов, а у меня – днем ​​неадекватный отец с полицией под дверью и с камерой в руках", - ошеломила Юлия.

Юлия Леус / Фото: instagram.com/yla__yla

Блогерша отметила, что во время их разборок дочь все еще не получала должного внимания от звездного отца.

"За восемь месяцев он ни разу не позвонил по дочери и даже в ее День рождения не нашел минутку, чтобы поздравить. За последнюю неделю он был два раза в Варшаве и тоже не нашел минутку, чтобы ее увидеть", - поделилась экс-жена Джеджулы.

Юлия Леус с экс-мужем / Фото: facebook.com/andrey.djedjula.3

Впрочем, как признается Юлия, по решению суда теперь шоумен должен звонить по Адель по видеосвязи.

"Вчера был суд и наконец он вынес справедливое решение. На период войны, пока мы проживаем за границей, он обязан звонить по видеосвязи дочери, по вторникам и субботам. Я не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя неполноценным. Я не прошу у него денег, его алиментов хватает только на четвертую часть оплаты за садик. Я хочу, чтобы он просто был отцом, перестал врать и выделял хотя бы часть времени, чтобы она видела, что он у нее есть, и что она нужна. Теперь я могу спокойно жить и спокойно потом вернуться домой", - подытожила Реус.

Напомним, ранее Андрей Джеджула выдвигал свои условия в суде. В частности, хотел, чтобы дочь находилась с ним постоянно с воскресенья по среду, вместе праздновала Новый год, 8 марта и через год проводила с ним день рождения. Юлия же призналась, что тогда бы это поставило крест на ее личной жизни.

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