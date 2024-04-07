Бывшая Джеджулы призналась, платит ли он алименты на дочь и общаются ли они: "Мне ее жаль"

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Джеджулы – блогерша Юлия Леус – ответила, платит ли он алименты на их общую дочь и общается ли с ней.

Между экс-супругами уже долгое время не утихает громкий скандал по поводу опеки над их общим ребенком Аделиной. 3-летняя девочка живет с мамой в Польше. Как призналась Юлия Леус, с отцом Аделина не общается уже полгода. По словам блогерши, бывший якобы не беспокоится о судьбе дочери и не звонит ей. Леус поделилась, что ей очень жаль маленькую Аделину, ведь ей не хватает отца.

Юлия Леус с дочерью / Фото: instagram.com/yla__yla

Что касается алиментов – то Андрей Джеджула их платит. Правда, Леус убеждена, что это потому, что шоумен обязан это делать по закону. Также блогерша не стала называть точных сумм.

"Если вы думаете, что люди меняются, то это не тот случай. За полгода он ни разу не поинтересовался ею. Я уже молчу, что мог бы позвонить, чтобы увидеть. Какие-то алименты платит, потому что государство обязывает, на этом все. И главное – судится за нее. Мне ее очень жаль, потому что мужского внимания ей не хватает", — высказалась блогерша.

Дочь Андрея Джеджулы и Юлии Леус / Фото: instagram.com/yla__yla

Отметим, Андрей Джеджула и Юлия Леус после развода не могут решить вопрос об опеке над их общей дочерью Аделиной. Джеджула убеждает, что Леус препятствует его свободному общению с дочерью, поэтому подал на экс-жену в суд, а она – что бывший вообще не интересуется судьбой дочери, а таким образом пытается ей задеть.

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