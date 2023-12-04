Бывшая Джеджулы шокировала решением суда по делу опеки над их дочерью: "Это все назло мне"

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Джеджулы – блогерша Юлия Леус - шокировала решением суда по делу по поводу опеки над их общей дочерью Адель.

Юлия Леус в интервью Алине Доротюк рассказала, что недавно состоялось судебное заседание. В частности, Андрей Джеджула требовал, чтобы дочь находилась с ним постоянно с воскресенья по среду, через год праздновала с ним день рождения и Новый год, а вот 8 марта чтобы каждый год проводила только с отцом. Юлию Леус возмутили такие требования мужчины. Она считает, что, во-первых, ей почти не достается время для ребенка, во-вторых, блогерша должна поставить крест на личной жизни.

"Отец моего ребенка не дает даже на расстоянии спокойно жить. Просто уже невыносимо все это терпеть. Вчера состоялся суд. Он просил суд, чтобы ребенок был с ним с воскресенья до среды, чтобы ребенок был с ним через день рождения, Новый год, 8 Марта, чтобы у него какие-то поездки по две недели. А у меня, значит, ничего нет. Я только и должна с ней эти три дня жить там, где он живет, по его месту жительства. Я не имею права выходить замуж, уехать в другой город или страну. Я не могу поехать в какой-нибудь отпуск, потому что пол недели он должен быть с ребенком", — возмутилась Леус.

Решение суда по делу Андрея Джеджулы и Юлии Леус / Фото: скриншот с видео

Решение суда по делу Андрея Джеджулы и Юлии Леус / Фото: скриншот с видео

Блогерша рассказала, что сначала ее только порадовали эти требования экс-мужа, ведь она считала их бессмысленными. Однако суд оказался на стороне шоумена. Сейчас шокированная Юлия собирается подавать апелляцию.

"Я на суде много просидела, смеялась много, потому что считала, это вообще бессмысленно. Так вот, сегодня я узнала, что суд это все удовлетворил. Непонятно, как это может быть. До трех лет я ребенка воспитывала сама, он никогда не принимал участия в лечении. Он просто болеет тем, чтобы делать это назло мне. Он совсем не думает о ребенке. Я просто шокирована этим. Конечно, я буду подавать апелляцию", — призналась блогерша.

Юлия Леус с дочерью / Фото: instagram.com/yla__yla

Юлия Леус убеждена, что экс-муж это все делает специально, лишь бы насолить ей. Блогерша так считает, ведь, по ее словам, Джеджула совсем не интересуется дочерью. Более того, шоумен уже даже подал иск в польское Министерство юстиции. Юлия убеждена, что ведущий потребует, чтобы она с дочерью вернулась из Польши в Украину. Больше всего блогершу возмущает, что такие требования шоумен выдвигает во время войны, когда в стране опасно.

"Сейчас он подал иск в Министерство юстиции Польши на меня. Я в суде у него спрашиваю: "Зачем ты подаешь заявление, если мы здесь почти два месяца и ты ни разу не позвонил нам?". На этот вопрос я не получила ответа. Не сходится ничего. Сходится только то, что это все назло мне. Ребенок не нужен ему. Конечно, я буду бороться", — рассказала Леус.

Андрей Джеджула с бывшей женой / Фото: facebook.com/ulyaleus

Напомним, недавно прошел суд над актером Остапом Ступкой, который весной стал виновником ДТП с потерпевшим. Артисту назначили в течение трех лет выполнять общественно-полезные работы, а также на восемь лет лишили его водительских прав. Однако Киевская городская прокуратура считает решение суда несправедливым и готовит апелляцию.

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