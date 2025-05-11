Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд родила двойню и показала первое фото новорожденных

Эмбер Херд / © instagram.com/amberheard

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Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа – американская актриса Эмбер Херд – сообщила о рождении близнецов.

Радостным известием о пополнении в семье артистка поделилась в фотоблоге. Херд опубликовала фото новорожденных, где видны их ножки. В публикации она рассказала, что родила 11 мая в символический праздник – День матери. Кроме того, актриса рассекретила имена малышей. Так, сына она назвала Оушеном, а дочь – Агнес. Кто стал отцом детей – Эмбер до сих пор тщательно скрывает. Но от предыдущих отношений она воспитывает еще одну старшую дочь от суррогатной матери Уну.

"День матери 2025 года навсегда останется в моей памяти. В этом году я переполнена радостью, которую сложно передать словами — я праздную создание той семьи, о которой мечтала и к которой шла годами. Сегодня я официально делюсь новостью: к нашему маленькому сообществу Херд присоединилась двойня. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполнили мою жизнь заботами и любовью. Когда четыре года назад я впервые стала мамой для маленькой Уны, мир изменился навсегда. Тогда мне казалось, что большее счастье вместить невозможно. Но теперь это счастье умножено на три!" – растрогала экс-жена Деппа.

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Эмбер Херд родила двойню / © www.instagram.com/amberheard

Звезда призналась, что решиться на беременность хоть и было ее мечтой, но перед тем она столкнулась с проблемой зачатия. Тем не менее, в результате сознательная подготовка позволила Эмбер родить двоих детей и праздновать День матери в новом составе.

"Быть мамой, идти по этому пути самостоятельно и по собственным правилам — несмотря на трудности с фертильностью — стало для меня самым глубоким и благодарным опытом в жизни. Я безгранично благодарна за то, что смогла сделать этот выбор осознанно и ответственно. Все мамы, где бы вы ни были и каким бы путем ни пришли к материнству, моя семья-мечта празднует вместе это с вами. С любовью навсегда", - добавила актриса.