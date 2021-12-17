Бывшая Илона Маска немного спустила трусики и похвасталась стройностью

Grimes отказалась от эпатажного образа.

Канадская певица и бывшая любимая изобретателя Илона Маска – Grimes – известная своими эпатажными нарядами.

Впрочем, на этот раз 33-летняя артистка удивила более обыденным образом. В фотоблоге Клэр Буше (имя исполнительницы — Ред.) запостила кадр, где позировала с распущенными волосами, одета только в футболку и черные трусики. Экс-избранница мультимиллиардера, родившая ему сына, немного спустила белье и похвасталась стройностью и ножками.

Grimes / instagram.com/grimes

"Ужасная долина стала мелкой", – загадочно подписала кадр Клэр.

За сутки фото собрало более 260 тысяч лайков и 2,5 тысяч комментариев.

"Классическое фото девушки после разрыва", "Ты украла мое сердце", "Крошка, ты невероятная", – писали фолловеры.

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