Бывшая Илона Маска показала редкое фото их 9-месячной дочери

Бывшая жена Илона Маска Клер Буше, известная как Grimes, поделилась с поклонниками в Twitter фотографией 9-месячной дочери Exa Dark Sideræl (Экса Дарк Сайдерил), которую родители называют Y.

"Моя дочь танцует под техно над этой копией "Рождение трагедии" Ницше – что за королева", — подписала фотографию с дочерью Буше.

Дочь Илона Маска и Grimes / Фото: twitter.com/Grimezsz

Необычное имя дочери изобретателя и певицы до сих пор вызывает удивление многих поклонников. По версии родителей, ее имя расшифровывается следующим образом: "Exa" относится к суперкомпьютерному термину exaFLOPS, "Dark" означает "неизвестное", а "Сайдерил" — это более "эльфийское" написание Sideræl, "настоящее время вселенной, звездное время, пространственное время, а не наше относительное земное время".

Напомним, что кроме Эксы, родившейся от суррогатной матери, Grimes и Илон Маск имеют общего сына по имени XÆA-12 (Икс Эш Эй Твелв). В общей сложности и миллиардера девять детей: пятеро от эксдружины Джастин Маск, двое от певицы Grimes и двое от сотрудницы его компании Neuralink Шион Зилис.

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