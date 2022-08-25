Бывшая Илона Маска продает его студенческие фото ради будущего своего сына

Заработать на всемирной известности Илон Маска решила его экс-девушка Дженнифер Гвинн, с которой он встречался во время учебы в Пенсильванском колледже.

Со времен обучения в университете в жизни основателя SpaceX изменилось многое. К примеру, недавно счастливый отец показал подросшего сына от молодой певицы.

Однако первая девушка изобретателя Дженнифер до сих пор не забыла отношения с известным бойфрендом. Более того, она решила неплохо на них подзаработать.

Гвинн выставила на аукцион архивные фото, на которых Маску около 20 лет. Также женщина распродает подарки бывшего парня – золотая подвеска с зеленым камешком и романтическая записка ко дню рождения девушки. Увидеть редкие фотографии Маска можно на этом сайте.

Сейчас самая высокая ставка за фото Маска на аукционе – 357 долларов, а вот открытку с подписью миллиардера уже оценили более чем в 1,9 тысячи долларов. Торги продлятся до 14 сентября.

Как рассказала 48-летняя женщина изданию Daily Mail, она хочет, чтобы собранные средства пошли на обучение ее сына в колледже.

Кроме того, женщина загадала, что ее роман с Илоном был очень "сладким", но у них были разные цели в жизни. Тем более, что уже в отношениях с ней будущий бизнесмен стал встречаться со своей первой женой Джастин Уилсон.

Илон Маск с первой женой и детьми / Фото: Associated Press

Напомним, что сейчас Илон Маск воспитывает девятерых детей. В июне 2022 года стало известно, что у миллиардера родилась двойня от его подчиненной Шивон Зилис.

Читайте также: