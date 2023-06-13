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Бывшая Илона Маска шокировала фото со шрамами на ключице и надколотым зубом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1947
Время на прочтение
1 мин
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Бывшая Илона Маска шокировала фото со шрамами на ключице и надколотым зубом

Илон Маска и Grimes / Фото: Associated Press

Grimes удивила новым постом.

Бывшая жена Илона Маска Клер Буше, она же певица Grimes, шокировала поклонников новым фото со шрамами на ключице и надколотым зубом.

Соответствующее фото исполнительница опубликовала в Instagram. На снимке Grimes продемонстрировала надпись на ключице, которая была сделана с помощью техники шрамирования. В частности, таким образом певица сделала себе у мастера шрамы, чтобы зрительно "украсить" тело. Также на снимке у Grimes был надколот передний зуб.

"Чужие шрамы", — подписала снимок исполнительница.

Grimes / © instagram.com/grimes
Grimes / Фото: instagram.com/grimes

Также бывшая Илона Маска похвасталась новой татуировкой на ноге, сделанной красной краской.

Grimes / © instagram.com/grimes
Grimes / Фото: instagram.com/grimes

Впрочем, большинство поклонников Grimes шокировали ее изменения во внешнем виде. Многие фанаты интересовались, все ли у нее хорошо в жизни: "девочка, у тебя все хорошо?", "это действительно Grimes, и почему у нее зубы надколоты?", "ты выглядишь странно".

Grimes / © instagram.com/grimes
Grimes / Фото: instagram.com/grimes

Отметим, Grimes находилась в отношениях с Илоном Маском с 2018 года по 2021-й. У пары есть двое общих детей – дочь, которую родила суррогатная мать, и сын.

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Дата публикации
Просмотры
1947
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