Бывшая Илона Маска шокировала фото со шрамами на ключице и надколотым зубом

Grimes удивила новым постом.
Бывшая жена Илона Маска Клер Буше, она же певица Grimes, шокировала поклонников новым фото со шрамами на ключице и надколотым зубом.
Соответствующее фото исполнительница опубликовала в Instagram. На снимке Grimes продемонстрировала надпись на ключице, которая была сделана с помощью техники шрамирования. В частности, таким образом певица сделала себе у мастера шрамы, чтобы зрительно "украсить" тело. Также на снимке у Grimes был надколот передний зуб.
"Чужие шрамы", — подписала снимок исполнительница.
Также бывшая Илона Маска похвасталась новой татуировкой на ноге, сделанной красной краской.
Впрочем, большинство поклонников Grimes шокировали ее изменения во внешнем виде. Многие фанаты интересовались, все ли у нее хорошо в жизни: "девочка, у тебя все хорошо?", "это действительно Grimes, и почему у нее зубы надколоты?", "ты выглядишь странно".
Отметим, Grimes находилась в отношениях с Илоном Маском с 2018 года по 2021-й. У пары есть двое общих детей – дочь, которую родила суррогатная мать, и сын.
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