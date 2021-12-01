Бывшая Илона Маска в колготках оголила грудь и засветила соски

Певица Grimes не перестает эпатировать публику.

Канадская певица и бывшая любимая изобретателя и мультимиллиардера Илона Маска – Grimes – показала очередные откровенные фото.

На странице в Instagram Клер Буше (настоящее имя исполнительницы — Ред.) разместила пикантные снимки, на которых появилась топлесс, одетая только в белые колготки. Исполнительница загадочно позировала на камеру в длинном парике, засветив соски.

Grimes / instagram.com/grimes

На кадрах звезда напоминает эльфийку. К слову, Grimes обожает примерять "инопланетные" образы, чем и полюбилась своим фанатам.

Grimes / instagram.com/grimes

Юзерам артистка снова напомнила сказочного персонажа: "Королева эльфов", "Потрясающе выглядишь!!! Я чувствую флюиды темных кристаллов", "Сказочная", "Какая красивая", "Невероятная".

Отметим, что в сентябре в этом году Илон и Клер разорвали отношения. Пара была вместе три года и воспитывает годовалого сына с причудливым именем X Æ A-12. Эксы остались в хороших отношениях. По словам Маска, пара распалась из-за того, что он большую часть времени проводит в Техасе, где расположены заводы Tesla и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.

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