Бывшая Илона Маска заявила о своем неизлечимом диагнозе

Бывшая жена американского изобретателя и миллиардера Илона Маска – певица Grimes – раскрыла свой неизлечимый диагноз.

После обследования артистка в соцсети Х сообщила, что недавно у нее заметили признаки аутизма. Кроме того, выявили расстройство дефицита внимания и гиперактивности. Бывшая Маска также предполагает, что может иметь дислексию, когда пациенту из-за нарушения координации рук и глаз трудно читать и писать. Grimes говорит, что хотела бы выявить диагнозы раньше, чтобы правильно трактовать свое поведение с детства.

Певица Grimes раскрыла свои диагнозы

"В этом году мне диагностировали РДУГ/аутизм. Я осознала, что у меня, вероятно, дислексия, вследствие чего я вообще не могу писать без проверки орфографии. Думаю, что если бы мы узнали об этом в моем детстве, я бы так не перегружала себя работой, принимала лекарства, и весь ряд странных зависимостей и мотиваций, которые у меня были, рассматривались бы как патологические. В результате я могла бы списать на них определенные вещи, которые были очень сложными для меня, но я прошла через них", - написала артистка.

Напомним, недавно Grimes и Илон Маск устроили публичный скандал. Артистка призвала миллиардера обратить внимание на болезнь их общего ребенка.

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