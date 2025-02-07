Бывшая избранница "Холостяка" Терена ответила, возможно ли их воссоединение: "Есть грань"

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень, которая недавно объявила о расставании с Александром "Тереном" Будько, высказалась об их будущем.

Инна в фотоблоге прокомментировала предположение подписницы о ее воссоединении с героем "Холостяка". Волонтер заверила, что такое развитие событий очень маловероятно. Она не стала вдаваться в подробности, но намекнула, что Александр пришел к той "грани", которая окончательно дала понимание, что они больше не будут парой.

"Есть грань, пересекая которую уже ничего не вернешь, поэтому не думаю", — отметила Инна.

Инна Белень о воссоединении с Александром Тереном

Отметим, Александр Терен и Инна Белень сообщили о расставании в начале февраля. Перед этим фаны предполагали, что пара проживает кризис в романе, который закрутили на проекте "Холостяк". Поводом для беспокойства юзеров стали частые публичные скандалы звезд. В основном недоразумения касались позиции во время войны и вообще расхождения планов на будущее.

Напомним, недавно ветеран войны Александр Терен заявил, что ему действительно помешало найти глубокие чувства на проекте.

Снова холостяк! Александр Терен разошелся с победительницей шоу! - ЖВЛ представляет

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