Бывшая известного американского рэпера шокировала, как он в течение 10 лет издевался над ней и не давал уйти

Мировой рэпер-магнат Шон Комбс, более известный как Puff Daddy или Diddy, был обвинен в изнасиловании своей экс-девушки, R&B-певицы и танцовщицы Кассандры Вентуры.

После ознакомления с соответствующим судебным иском, BBC рассказало, что бывшая девушка рэп-исполнителя заявила, что десятилетиями страдала от жестокости и насилия. В частности, она подчеркнула, что экс-избранник насиловал и избивал ее в течение десяти лет.

"После многих лет молчания и тьмы я наконец-то готова рассказать свою историю", - сообщила Вентура в заявлении.

Diddy и Кассандра Вентура / Фото: Associated Press

По словам певицы и танцовщицы, ужасная история началась с момента их знакомства. Тогда Кассандре было 19, а рэперу – 37 лет. Ее иск в суд содержит подробные описания жестокого обращения с ней.

В иске против рэп-исполнителя отмечается, что он "домашний абъюзер, который регулярно избивал Вентуру ногами, оставляя синяки и кровь на ее теле". Также экс-избранница отметила, что ее часто "принудительно заставляли употреблять алкоголь и наркотики, чтобы привести к появлению зависимости и потере контроля над жизнью".

На такие обвинения адвокат и сам рэпер Diddy отреагировали "оскорбительно", называя Кассандру "шантажисткой". Они уверены, что цель певицы – испортить репутацию Diddy и получить от него кругленькую сумму компенсации.

Рэпер Р.Diddy / Фото: Associated Press

"Такое заявление было отклонено как откровенный шантаж. Вентура подала иск в суд на безосновательной основе с откровенной ложью. Она это делает для того, чтобы испортить репутацию Комбса и получить от него выплаты", - резко высказался адвокат рэпера Бенджамин Брафман.

На такое шокирующее заявление адвокат Кассандры ответил признанием, что не так давно Шон Комбс сам предложил экс-девушке выплату в размере "восьмизначной цифры, чтобы заставить ее молчать и предотвратить подачу этого иска".

Diddy и Кассандра Вентура / Фото: Associated Press

В настоящее время бывшей девушке вместе с ее друзьями рэп-исполнитель угрожает расправой. Так, в иске Вентура заявила, что музыкант планировал "взорвать" автомобиль, принадлежавший рэперу Киду Куди. В свое время именно к нему он приревновал экс-любимую.

Впрочем, это никак не затронуло Кассандру Вентуру. Она пообещала отстаивать свои права до конца. По крайней мере, "для других женщин, сталкивающихся с насилием и жестоким обращением в своих отношениях".

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