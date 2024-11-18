Бывшая известного украинского певца неожиданно вышла на сцену во время его концерта с заявлением

Пара лишь несколько недель назад объявила о разрыве.

Украинский певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, на днях сыграл свой первый сольный концерт в Киеве.

В яркий вечер не обошлось и без сюрпризов. Так, кроме звездных гостей на сцену неожиданно вышла его бывшая невеста, блогерша Симбочка, с которой они совсем недавно объявили о разрыве. Сначала она станцевала вместе с Parfeniuk на сцене, а спустя некоторое время вернулась с откровенным заявлением.

Симбочка взяла микрофон и, едва сдерживая эмоции и слезы, поставила окончательную точку в отношениях с певцом. Блогерша заявила, что больше не будет выступать с бывшим на одной сцене, как это делала ранее. Однако уверила, что они действительно разошлись на положительной ноте.

"Хочу поздравить Илью с его сольным концертом и первым выходом альбома. Хочу поблагодарить вас, что поддерживаете меня и его. На этой ноте я выхожу на сцену в последний раз. Я с вами прощаюсь. Это все правда, не хайп. Но Илья очень большая умничка. Все на хорошей ноте", — заявила Симбочка.

Более того, экс-невеста исполнителя посреди речи с благодарностью обратилась к маме Parfeniuk, которая присутствовала в зрительном зале.

"Очень вас всех благодарю. Тетя Лена, здрасте, большое спасибо вам за вашего сына. Спасибо за весь период, что сделали для меня", — добавила к речи блогерша.

Напомним, недавно певец Parfeniuk признался, сохранит ли связь с Симбочкой после расставания ради воспитания их общей дочери Софии.

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