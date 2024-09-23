Бывшая Кличко Панеттьери прокомментировала "нетрезвое" интервью и ответила на упреки, что у нее случился срыв

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – впервые прокомментировала свое скандальное интервью, где пользователям показалось, что она была "нетрезвой".

Звезда Голливуда в Instagram отметила, что беседа с журналистами проходила, когда она находилась не в самом лучшем эмоциональном и физическом состоянии. Дело в том, что до съемок интервью Панеттьери почти не спала, ведь ухаживала за своей собакой, которая перенесла хирургическое вмешательство. Кроме того, съемки длилась восемь часов, а дальше еще час они разговаривали на камеру. Хоть актриса и была истощена, но интервью началось хорошо. Однако уже в конце разговора представитель Панеттьери остановил съемки, ведь она нехорошо чувствовала себя.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/people

"Я не спала два дня до съемок из-за одной из моих собак, которая выздоравливала после неотложной хирургической процедуры. Это были 8-часовые съемки, а затем интервью на камеру, которое должно было длиться час. Интервью началось хорошо, и для сведения, его начало не вошло в версию People Magazine. Я была истощена. Мой представитель прекратил интервью раньше, когда стало очевидно, что я исчезаю, особенно когда тема стала тяжелой", - прокомментировала актриса.

Хайден Панеттьери просила журналистку переписать интервью, однако ее заверили, что в этом нет нужды, мол, разговор был душевным, а все проблемные моменты на видео просто отредактируют. Финальную версию видео актриса уже увидела, когда она вышла в прямом эфире.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/people

"Мы спросили интервьюера, можем ли мы поработать еще один день или сделаем следующее интервью в Zoom. Она заверила нас, что это не нужно, и что почувствовала, что это было эмоциональное и душевное интервью. Нам также сказали, что его отредактируют и что это будет прекрасная работа. Журнал не получает одобрения на изображение или видеоинтервью перед их запуском. Мы видим интервью, когда оно выходит в прямом эфире", — пояснила звезда.

Знаменитость также обратилась к хейтерам, которые раскритиковали ее за интервью. Актриса напомнила, что относительно недавно пережила травмирующие события. Употребляет ли она какие-либо лекарства или нет – это касается только артистки и врачей. Панеттьери поблагодарила всех за поддержку, а хейтерам посоветовала следить за сказанным, ведь это все влияет на психическое здоровье.

Хайден Панеттьери / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

"Горе влияет на всех по-разному. Независимо от того, на лекарствах ли я или нет, это не касается никого и это между мной и моим врачом. Я даю интервью для продвижения своего нового фильма, потому что горжусь этим. Реальная проблема здесь — токсичность социальных сетей и новостной цикл, который управляется кликом приманкой", — отрезала актриса.

Отметим, что Хайден Панеттьери недавно дала интервью People Magazine, которое вызвало шквал обсуждения из-за поведения актрисы. Дело в том, что у артистки была невнятная речь, ее глаза были стеклянными, а взгляд постоянно бегал. Фанаты предположили, что знаменитость, у которой раньше были проблемы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, сорвалась.

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