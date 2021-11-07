Бывшая Логая пришла на репетицию танца актера с его женой и обратилась к зрителям

Бывшая Логая пришла на репетицию танца актера с его женой и обратилась к зрителям

Актер станцевал на паркете с женой и детьми.

Только что на 1+1 начался десятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Тема нового эпизода – "Семейный вечер". На этой неделе звезды подготовили два танца: один из них они исполняют с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй из классической бальной программы.

Так, первым на паркет вышел звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Актер станцевал контемп с женой Евгенией и маленькими сыновьями Германом и Львом. Логай признался, что жена и сыновья – сильнейшие мотиваторы и самая большая ценность его жизни.

Знаменитость также поделился, что его родители развелись, когда будущей звезде было около трех лет.

"Я чувствовал непонимание, почему мама не общается с папой, почему он не общается с ней, почему я посредине между ними, почему мне больно", – поделился артист.

Артур добавил, что он не знает, хотел ли бы, чтобы родители сейчас общались, но мечтает, чтобы его сыновья могли проводить время вместе с дедушкой и бабушкой.

Кстати, старший сын актера Герман – от предыдущих отношений Артура. Звезда хочет, чтобы мальчик не чувствовал того, что пришлось пережить его отцу. Интересно, что бывшая возлюбленная Логая пришла на репетицию экса. Оксана поддержала его, призвала голосовать зрителей и отметила, что любовь всегда побеждает.

Бывшая возлюбленная Артура Логая / скриншот с видео

Со своей стороны, жена Артура рассказала, какие у нее отношения с сыном мужа, которого ему родила Оксана.

"Несмотря на то, что Герман не наш общий сын, я его приняла сразу. Мы все одна семья. Артур – тот папа, о котором, я думаю, мечтает каждый ребенок. Я бы хотела себе такого папу", – поделилась Женя.

Семья воплотила на паркете новогоднюю историю под живое исполнение Pianoboy "Кохання". Свой номер Логай посвятил всем родителям, которые не общаются между собой. Актер хочет, чтобы они помнили, что у них всегда шанс сделать так, чтобы дети были счастливы.

Номер тронул зрителей, которые громко аплодировали и кричали "браво", а судьи впервые поставили самые высокие баллы – 30.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку