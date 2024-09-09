Бывшая любовница экса Лорак отреагировала на слухи о его воссоединении со второй женой

Блогерша сделала вид, что не понимает о чем речь.
Бывшая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу модель Анастасия отреагировала на его недавнее внезапное появление в компании второй после Лорак бывшей жены Лилии Реус.
Правда, сделала это блогерша завуалированным способом. Так, пользователи задали Анастасии вопрос о том, "видела ли она, что он снова с ней", намекая на новость о воссоединении ее экса Мурата с Реус. На это бывшая любовница Налкакиоглу отреагировала с недоразумением о ком именно идет речь. Однако заверила, что у нее нет времени следить за жизнью других. И в то же время пожелала всем всего наилучшего. Кроме того, посоветовала остальным любознательным наполнить жизнь делами, которые отвлекали бы от пристального слежения за чужой жизнью.
"Кто он? С кем с ней? Мне до неприличия безразлична чужая жизнь. Я занимаюсь исключительно своей жизнью, а все остальные могут быть с кем их душе угодно. Всем желаю только всего самого лучшего. И каждому советую заняться своей жизнью, чтобы не было времени и желания следить за чужой", — подчеркнула модель.
Напомним, Мурат Налкакиоглу после развода с Лилией Реус в конце прошлого года закрутил роман с моделью Анастасией. Впрочем, несмотря на стремительное развитие их отношений в июле этого года, они объявили о разрыве. К тому же Анастасия заявила, что ждала ребенка от турецкого бизнесмена, но в итоге сделала аборт.
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