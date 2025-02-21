Бывшая Маска обвинила его в игнорировании диагноза их ребенка: "Будет страдать от расстройств"

Бывшая жена американского изобретателя и миллиардера Илона Маска – певица Grimes – ошеломила заявлением об их ребенке.

В соцсети Х исполнительница публично обратилась в Маску с просьбой обратить внимание на звонки и сообщения от нее. По словам Grimes, она не может достучаться до бывшего с важным сообщением об их ребенке. Она не стала вдаваться в подробности, но отметила, что у одного из их троих детей возник "медицинский кризис", "требующий немедленного реагирования" его как отца.

Grimes добавила, что прибегает к публичному освещению ситуации не из-за своей воли, а из-за упрямого игнорирования Илоном проблемы. Впоследствии ее публикации с просьбами помочь были удалены.

"Пожалуйста, отреагируй на сообщения, касающиеся медицинского кризиса нашего ребенка. Мне досадно выносить это на публику, но я не могу больше игнорировать эту ситуацию. Она требует немедленного реагирования. Если ты не хочешь со мной иметь дело, то, пожалуйста, назначь того, кто бы мог помочь в дальнейшем решать это. Это срочно, Илон", - написала артистка.

Grimes обратилась к Илону Маску через болезнь ребенка / Фото: twitter.com/Grimezsz

Экс-избранница одиозного бизнесмена пояснила, что ситуация со здоровьем их потомка может значительно ухудшиться и болезнь отразится на всей дальнейшей жизни малыша.

"Я не разглашаю никаких подробностей, но он не отвечает на сообщения и звонки, избегая встреч. Если так будет продолжаться, то наш ребенок будет страдать от пожизненных расстройств. Поэтому мне нужно, чтобы он ответил, черт возьми. И если мне придется применить общественное давление, то вот это оно", - добавила Grimes.

Grimes обратилась к Илону Маску через болезнь ребенка / Фото: twitter.com/Grimezsz

Отметим, отношения Илона Маска и Grimes продлились с 2018 по 2021 год. После этого они долгое время судились за опеку над тремя общими детьми – двумя сыновьями и дочерью.

Напомним, недавно любовница Илона Маска призналась, что родила ему 13-го ребенка.

Читайте также: