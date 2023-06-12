Бывшая Остапчука неожиданно обратилась к его 22-летней жене: "Некрасиво воровать"

Экс-жена ведущего Владимира Остапчука — Кристина Горняк – неожиданно обратилась к его новой 22-летней жене Екатерине Полтавской.

В частности, в Instagram-stories Кристина отметила, что ее возмущает, что бывший муж обустраивает с молодой избранницей их общий дом, который они строили, когда еще были в браке. Горняк обратилась к Полтавской, ведь знает, что та следит за ее фотоблогом. Нотариус попросила не трогать их с Владимиром дом, пока они его не поделят.

"Я не обижаюсь, каждый поступает так, как воспитанный… Но я знаю, что меня читает Екатерина. Поэтому прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили еще в браке и пока не поделили, желательно со мной это вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сносите, что хотите, стройте и живите. Потому что как-то это совсем некрасиво получается воровать", — отметила Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк пока не поделили общий дом / Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус добавила, что только после того, как они с Владимиром полностью решат, что делать с их общим домом, только тогда там можно что-то обустраивать.

"Хотелось бы, чтобы в моем доме стены не сносились, пока мы не решили вопрос, особенно те, кому он не принадлежит", — добавила Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк пока не поделили общий дом / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, на днях Владимир Остапчук с новой женой посетил дом, который он строил с бывшей женой Кристиной Горняк. Там Екатерина пошутила с мужем, что нужно сносить по крайней мере одну стену, чтобы была большая ванная. Впрочем, Кристину Горняк возмутили такие планы, ведь они с шоуменом после развода пока не поделили их общий дом.

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