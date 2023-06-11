Бывшая Остапчука о том, что он с новой женой обустраивает их общий дом: "Будем жить вместе"

По словам Кристины, они с Владимиром после развода еще не решили, что делать с домом.

Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – отреагировала, что ее бывший муж обустраивает их общий дом и собирается там жить с 22-летней избранницей Екатериной Полтавской.

Как рассказала в Instagram-stories Кристина, дом они строили с шоуменом в браке. После развода они еще не решили, что с ним делать и как его делить.

"Интересно узнать из СМИ, что дом, который мы строили в браке и до сих пор не решили вопросы по нему, уже перестраивают и планируют там жить", — написала Кристина.

Реакция Кристины Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк пошутила, что в таком случае они будут жить там все вместе, ведь после развода совместно нажитое имущество делится поровну.

"Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество, приобретенное нами в законном браке, является нашим общим имуществом бывших супругов!" – отметила нотариус.

К слову, Кристина Горняк отреагировала на новость, что Владимир Остапчук обустраивает дом, который приобрел и строил, когда еще был с ней в браке. В частности, новая жена шоумена, Екатерина Полтавская, в шутку рассказала о планах на жилье.

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