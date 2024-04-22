Бывшая Остапчука откровенно рассказала о новом мужчине в ее жизни: "Очень милый моему сердцу"

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус и блогерша Кристина Горняк – после их развода практически не делится подробностями личной жизни.

Однако подписчики просто засыпают ее вопросами, встретила ли она свою любовь и находится ли в отношениях. Кристина Горняк на этот раз сделала исключение и открыла занавес личной жизни.

Блогерша призналась, что пока не находится в романтических отношениях. Впрочем, есть мужчина, который нравится Кристине. Правда, она пока не решилась рассказать ему о своих чувствах.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я не в отношениях. Но если откровенно признаться, есть тот, кто очень мил моему сердцу, но он об этом еще не знает", — поделилась Кристина.

Отметим, Кристина Горняк с 2020 по 2022 год состояла в браке с шоуменом Владимиром Остапчуком. Развод парыстал настоящим шоком для их поклонников. Бывшие также не стали называть, что стало причиной такого решения.

Недавно Кристина дала интервью, где намекнула, почему же они расстались. Блогерша рассказала, что произошла определенная ситуация, с которой она не готова была мириться. Подробности Горняк раскрывать не стала, но дала понять, что плохо поступил именно Остапчук.

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