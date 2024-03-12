Бывшая Остапчука ответила, почему он отказывается выплатить ей часть их имущества

Кристина сообщила, что готова сесть за стол переговоров и не судиться с экс-мужем.

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, рассказала, почему их раздел имущества все еще продолжается.

Блогерша в своем фотоблоге пообщалась с подписчиками и откровенно поговорила на интересные темы. В частности, затронула вопрос их общего дома с экс-мужем Владимиром, который после развода им не удалось мирно поделить. Кристина уверяет, что точного ответа на этот вопрос нет, однако добавляет, что бывший всегда обещал разное. Она все еще надеется сесть и договориться, а не обращаться в суд.

Кристина Горняк ответила на вопрос об имуществе с прежним / Фото: instagram.com/kristygor

"Как всегда много вопросов относительно нашего общего имущества. Я не знаю "почему", возможно, решил себе так… Эти решения постоянно были разными: то "весь дом перепишу на тебя", то "ничего не перепишу". Ну время еще есть, я жду, вдруг захочет все-таки за столом переговоров решить это, а не в суде", - подчеркнула Горняк.

Кстати, недавно стало известно, что Владимир Остапчук с новой женой Екатериной Полтавской продолжает делать ремонт в этом доме. Кристина, которая частично покупала его, уже прокомментировала эту ситуацию и выразила намерение обращаться в суд.

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