Бывшая Остапчука показала, как отметила 38-летие и какой подарок получила от известного артиста

Блогерша в свой день рождения организовала благотворительный вечер.
На днях бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – отпраздновала день рождения.
Блогерша свое 38-летие встретила в особенной атмосфере. В частности, Кристина Горняк организовала благотворительный вечер. Бывшая избранница шоумена продавала билеты на свой день рождения. Таким образом Кристина собирала средства на помощь защитникам и защитницам. Всего Горняк удалось собрать 258 тысяч гривен. Как отметила блогерша, она очень благодарна гостям. Кроме того, она отметила, что этот день рождения был самым лучшим.
"Однозначно, это один из моих лучших дней рождения! Разрыв, подпал, энергия, заряд на целый год вперед! Спасибо вам всем, кто был рядом, спасибо всем гостям! Цель выполнена — 258.000 гривен собрано для наших лучших защитников и защитниц! Большая благодарность! всем участникам мероприятия", — поделилась блогерша.
Кроме того, на день рождения к Христине Горняк пришел известный артист, который сделал ей приятный сюрприз. С 38-летием блогершу поздравил певец Миша Крупин, который спел свои известные песни.
"Миша, ценю и спасибо за эти минуты подаренного счастья! Мы все обожаем твои песни", — отметила Кристина.
Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко праздновала день рождения. Инна уже тоже показывала, как в Италии встретила свое 37-летие.
Читайте также: