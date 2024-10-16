Бывшая Остапчука показала, как отметила 38-летие и какой подарок получила от известного артиста

На днях бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – отпраздновала день рождения.

Блогерша свое 38-летие встретила в особенной атмосфере. В частности, Кристина Горняк организовала благотворительный вечер. Бывшая избранница шоумена продавала билеты на свой день рождения. Таким образом Кристина собирала средства на помощь защитникам и защитницам. Всего Горняк удалось собрать 258 тысяч гривен. Как отметила блогерша, она очень благодарна гостям. Кроме того, она отметила, что этот день рождения был самым лучшим.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Однозначно, это один из моих лучших дней рождения! Разрыв, подпал, энергия, заряд на целый год вперед! Спасибо вам всем, кто был рядом, спасибо всем гостям! Цель выполнена — 258.000 гривен собрано для наших лучших защитников и защитниц! Большая благодарность! всем участникам мероприятия", — поделилась блогерша.

Кроме того, на день рождения к Христине Горняк пришел известный артист, который сделал ей приятный сюрприз. С 38-летием блогершу поздравил певец Миша Крупин, который спел свои известные песни.

Кристина Горняк и Миша Крупин / Фото: instagram.com/kristygor

"Миша, ценю и спасибо за эти минуты подаренного счастья! Мы все обожаем твои песни", — отметила Кристина.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко праздновала день рождения. Инна уже тоже показывала, как в Италии встретила свое 37-летие.

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