Бывшая Остапчука после вражды с его третьей женой раскрыла правду о разделе их имущества

Кристина Горняк и Владимир Остапчук

Реклама

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — юрист и блогер Кристина Горняк — призналась, как они делили имущество после развода в 2022 году.

Супруги были вместе с 2020 по 2022 годы и за это время успели нажить совместное имущество, среди которого был и дом в элитном коттеджном городке Киевской области. Вокруг него поднялось много скандалов из-за справедливого раздела, однако сейчас Кристина расставила все точки над «і». В марте 2025 года экс-супруги все-таки достигли консенсуса, в чем им помог договор о совместном нажитом имуществе. Таким образом, они договорились продать имение и разделить средства пополам.

"Дом поделен согласно договору о совместном нажитом имуществе супругов. Поэтому договариваться ни о чем уже не надо, поэтому когда мы его продадим средства будут делиться пополам", — отметила Кристина в коментарии "Ранку у великому місті".

Реклама

Кристина Горняк и Екатерина Остапчук

К слову, перипетия с деньгами началась еще несколько лет назад и очень интересовала сегодняшнюю возлюбленную ведущего, Екатерину Остапчук. Она разными методами защищала мужа и заявляла, что Горняк, якобы, слишком много требовала. Также Екатерина отмечала, что после развода Владимир оставил Кристине немалую денежную подушку в несколько десятков тысяч долларов. Также весной 2025 блогер требовала у мужа свою часть имения, чтобы "насолить бывшей возлюбленной".

Несмотря на все невзгоды, Кристина и Екатерина помирились в соцсетях. Это остановило череду публичных унижений и ссор между знаменитостями.

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал сына и дочь от первого брака. Ведущий рассказал об их обучении в Канаде.