Бывшая Остапчука посмеивалась над словами, что его "лупит карма": "Моя еще не прилетела"

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – посмеялась над словами бывшего, что его якобы "лупит карма" за ошибки в личной жизни.

В Instagram-stories блогерша иронически написала, что от нее "карма пока что не прилетела". Однако это произойдет, если Остапчук не поделит с ней их общий дом и нагло заберет себе.

"Карма, конечно, дело такое, но моя еще не прилетело. Прилетит, если украдете дом. Кстати, остров Миконос – это всегда был мой любимый остров, с которым я дружу очень много лет. Поэтому давайте какие-то места другие выбирать", — написала Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Также нотариус дала совет, как можно "почистить карму", чтобы она "не лупила". По словам Горняк, надо наконец-то поделить с бывшими совместно нажитое имущество.

"А вообще, мужчины, бывшие мужья, которые разводятся и хотят как-то почистить свою карму, я знаю, как это сделать. Разделите законно по-справедливому дом или жилье, или имущество со своей бывшей женой. Тогда ваша карма будет идеально чистой. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Поэтому кто там хочет чистить карму, чтобы она его не лупила, я жду", — отметила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Скандал вокруг Владимира Остапчука – что известно

Громкий скандал вокруг ведущего разгорелся после того, как в Сеть попало видео, где он на острове Миконос выступает на дне рождения одесситки Юлии Буряк. На шоумена посыпался шквал критики, ведь именинница – якобы жена руссийского олигарха, а на празднике были россияне. Впоследствии появилась информация, что Буряк разведена с россиянином и состоит в браке с украинцем. Супруги якобы поддерживают в войне Украину и помогают финансово военным.

Что касается скандала вокруг их общего дома с Кристиной Горняк, то он возник после того, как Владимир со своей новой женой Екатериной Полтавской начал его обустраивать и хочет там жить с 22-летней избранницей. Горняк это не понравилось, ведь они с шоуменом после развода не поделили дом. Нотариус настаивает на том, чтобы дом не трогали, по крайней мере, пока 50% принадлежат ей.

Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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