Бывшая Остапчука резко обратилась к экс-мужу: "Не хочу, чтобы лгали и воровали"

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, после новостей, что ее экс-муж обустраивает их совместный дом, сделала громкое заявление.

Экс-избранница шоумена неоднократно говорила, что они еще не решили, что после развода делать с их недостроенным домом под Киевом. Тем временем Владимир начал его обустраивать с новой женой и собирается там жить. Кристину это возмущает, ведь ее доля в доме тоже есть. Так что нотариус ищет адвоката, чтобы проконсультироваться.

"Семейные адвокаты, я потеряла ваши контакты, напишите мне, есть вопросы. Очень хочу жить в своем доме в "Золоче прованс", а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, мою комнату оформят не так, как я люблю", — отметила Горняк. .

Кристина Горняк хочет поделить с Владимиром Остапчуком совместный дом / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина добавила, что хотела бы договориться с бывшим мужем, однако он не идет на контакт. Сама же нотариус не собирается на это закрывать глаза, а хочет добиться справедливости и получить свою долю дома.

"Говорю как есть, потому что я знаю, что меня прочитают все, особенно мой бывший... Видит Бог, я хотела тихо, по-мировому, даже готова была отойти от равенства доли. Хотя все крутили мне в виске, что нет, так не должно быть…Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться. Но в одностороннем порядке не выходит, поэтому курс на "Золоче прованс", — отметила нотариус.

Кристина Горняк хочет поделить с Владимиром Остапчуком совместный дом / Фото: instagram.com/kristygor

Пока что бывшая жена Владимира предлагает мирно все согласовать, без суда. Однако все отдавать Остапчуку она не собирается.

"Я предлагаю мировое решение, потому что суд – это грязь и негатив. Я понимаю, что пока я хочу честно, как и договаривались, кто-то хочет все себе. Но я слово сдерживаю обычно. Если у меня будут воровать мое, я молчать не буду. Я молчала на другую тему…", — добавила Кристина.

Кристина Горняк хочет поделить с Владимиром Остапчуком совместный дом / Фото: instagram.com/kristygor

Тем временем Владимир Остапчук с новой женой активно делает ремонт внутри дома. Шоумен выложил видео, где вспоминает, куда какая плитка должна ложиться, а Екатерина Полтавская ему подсказывала. Кристина и на эту сторис отреагировала. Горняк с сарказмом написала, что стоит спросить ее. Она все помнит, ведь сама и выбирала плитку.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Знаю, кто-то не помнит, где какая плитка должна быть, а кто-то, как я, знает каждый уголок этого дома, потому что я вложила душу туда. Я была на связи с дизайнерами и эту плитку выбирала тоже я. Поэтому обращайтесь, я подскажу, где что должно быть в нашем совместном домике, я помню все", — подчеркнула Горняк.

Кристина Горняк хочет поделить с Владимиром Остапчуком совместный дом / Фото: instagram.com/kristygor

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