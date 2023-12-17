Бывшая Остапчука удивила самым дорогим подарком от поклонника, который продала: на что пошли деньги

Экс-жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, ответила, каким был ее самый дорогой подарок от ухажеров.

Звезда не стала вдаваться в подробности, кто именно был поклонником. Впрочем, призналась, что незнакомец подарил ей очень дорогие часы. По словам Горняк, когда она впервые одела их, люди обращали внимание только на эту вещь. Поэтому экс-жена Остапчука продала ее и приобрела себе недвижимость.

"Самыми дорогими были часы. Их уже нет. Я их одела только раз. И на меня так обращали внимание и говорили: "Ой у вас такие часы!". Что я решила их продать. И вместо часов я имею недвижимость", - откровенно призналась блогерша в интервью Евгению Фешаку.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

В шутку Кристина добавила, что ее будущих мужчин это может насторожить. Мол, ее ничем больше не удивить. Здесь блогерша сразу принялась опровергать такие убеждения и смеясь сказала "не думать так".

Напомним, недавно Кристина Горняк честно ответила, сколько денег тратит ежемесячно на жизнь. В частности, она назвала сумму, которую она отдает на аренду жилья в Вене, где временно проживает в связи с полномасштабным вторжением.

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