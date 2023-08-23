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Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике блеснула стройной фигурой и рассекретила новые отношения

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1167
Время на прочтение
2 мин
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Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике блеснула стройной фигурой и рассекретила новые отношения

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина показала, как наслаждается отдыхом на греческом острове Миконос.

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, посветила стройной фигурой в леопардовом купальнике с пикантными разрезами.

Блогерша поехала на отдых на греческий остров Миконос. Оттуда Кристина делится разнообразным контентом, в том числе и пикантным. На этот раз Горняк показалась в сплошном леопардовом купальнике на фоне скал. Наряд идеально подчеркнул стройную и подтянутую фигуру блогерши.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor
Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я сама себе сценарист и режиссер жизни", – отметила Кристина.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor
Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Также Горняк пообщался с подписчиками в Instagram-stories. Блогерше задали немало интересных вопросов. В частности, у Кристины поинтересовались, до сих пор ли она одинока после развода с Владимиром Остапчуком или же вступила в новые отношения. Блогерша не стала скрывать и честно ответила, что у нее есть любимый мужчина.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor
Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, весной Кристина Горняк делилась, что влюбилась. В частности, блогерша рассказывала, что получает колоссальную поддержку от бойфренда, за что ему очень благодарна. Однако Кристина не спешит делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития их романа.

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Дата публикации
Просмотры
1167
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