Бывшая Остапчука высмеяла ремонт, который он делает в их доме с новой женой

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, решила ли она с ним вопрос о доме, который они приобрели вдвоем в браке.

Как известно, сейчас Остапчук с новой женой Екатериной Полтавской продолжает делать ремонт в том доме и планирует туда заехать. Впрочем, Горняк настроена решительно с Остапчуком поделить жилье. Также экс-жена ведущего прокомментировала, что на этот дом записали ФЛП, который открыла Полтавская:

"Скажу вам, это не самый большой трэш, который происходил с моими личными вещами и т.д… На голову не налезает, как некоторым девушкам такое ок. Просто мы же договаривались, я не выношу ссоры. Но за дом обидно. Но пусть не думают, что им там будет хорошо вдвоем. Будем или втроем, или еще мои друзья ромале из Закарпатья будут. Просто у меня еще куча времени исковой давности", — прокомментировала Горняк.

Экс-жена Остапчука об их общем доме / Фото: instagram.com/kristygor

В то же время она высмеяла ремонт, который Остапчук с Полтавской сейчас делают в этом доме. По словам Горняк, она ждет, пока они завершат там ремонтные работы, чтобы дом потом "во время раздела дороже оценили".

Экс-жена Остапчука об их общем доме / Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, что когда Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились, они приобрели совместный дом под Киевом. Но после развода, по словам Кристины, им с Владимиром не удалось прийти к общему согласию по недвижимости. Более того, Остапчук продолжил заниматься благоустройством дома уже с новой женой.

Напомним, ранее Кристина Горняк ответила на упреки, что ей якобы должно быть стыдно претендовать на их с экс-мужем общий дом.

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