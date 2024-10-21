Бывшая Остапчука заинтриговала изменениями в личной жизни: "Просто в самое сердце"

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – заинтриговала неожиданным признанием.

Так, бизнесвумен вспомнила шутливый диалог с ведущей-"тарологом" во время дня рождения друга, которое недавно посетила. Как оказалось, даже такой случай натолкнул Кристину на размышления о жизни. В частности, блогерша говорит, что чувствует приближение глобальных изменений.

"В моей жизни сейчас что-то меняется, ощущение, будто тектонические плиты моей личной вселенной сдвинулись с места! Это все перемешалось во мне с чувством радости и печали. Недавно, я была на дне рождения друга Мишеля, где ведущей была главная не ворожка страны и конечно, я имела к ней вопрос… Но та выпавшая карта дала мне не то, что четкий ответ, а просто в самое сердце. Просто мои мысли усилились. То, что я хотела раньше, как будто не изменилось, но столько всего лишнего сейчас отваливается", - призналась Горняк в фотоблоге.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Как говорит блогерша, она поинтересовалась у карт Таро о своем будущем муже и как скоро он появится. И в итоге получила осознание, что все реже верит в идеальные отношения и должна посвящать время собственному счастью в простых вещах.

"Вроде я всегда мечтала о "том самом" и как-то я четко не понимала какой он, не до конца ли, или боялась признаться в себе… А сейчас, сколько всего лишнего вызывает много вопросов: "А главное ли это в жизни, или стоит ради этого отказывать себе в счастье в простых вещах". Да, главное не вдаваться в крайности, но все же. Пыль "красивых картинок" давно потеряла смысл в моей жизни, потому что там столько неискренности, что даже перехватывает дух к рвоте, так будто только сейчас высвобождается пространство в сердце. Не знаю, как это описать, но что-то происходит важное в моей жизни! Изменяюсь я сильно, это точно!

Напомним, недавно Кристина Горняк оригинально отпраздновала 38-летие и ошеломила подарком от известного артиста.

Читайте также: