Бывшая Остапчука заинтриговала новым романом и показалась с загадочным мужчиной

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — нотариус и блогерша Кристина Горняк — впервые за долгое время высказалась о личной жизни.

В Instagram блогерша дала ответ на самые интересные вопросы. И на этот раз она не обошла интерес фанов к возможному появлению возлюбленного в ее жизни. Кристина все же не стала сразу раскрывать все карты, но отметила, что ее вид сам за себя все выдает. И добавила, что не исключает того, что в будущем расскажет об этом несколько больше, а пока же просто наслаждается.

"Как только буду готова поделиться своими ощущениями всего, сразу узнаете. А пока, конечно, вы можете наблюдать, как от меня излучается энергия и тепло", — написала Горняк.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Более того, интригу еще больше усиливает недавний пост нотариуса, где она делилась фото из путешествия в Вытачев, что под Киевом. В частности, среди ряда фото внимательные фаны могли заметить, что на одном из кадров рядом с Кристиной засветился загадочный мужчина. Однако блогерша засняла только его и свои ноги на фоне живописного пейзажа.

"Иногда я очень хочу все ускорить, забывая просто принимать и наслаждаться моментом! Даже не знаю, что и сказать, думаю, можно читать по лицу! Если бы я просвечивалась, как на рентгене, то можно было бы заметить, как внутри я наполняюсь теплом и сиянием..." — делилась недавно блогерша.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк заявила об окончательной точке в разделе имущества с экс-супругом, шоуменом Владимиром Остапчуком. Бывшие выставили на продажу совместный дом и показали его изнутри.