Бывшая Остапчука заявила о суде с ним и шокировала сообщениями с оскорблениями от его нынешней

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его экс-жена, нотариус Кристина Горняк до сих пор делят общее имущество.

Так, процесс проходит не без громких скандалов и заявлений. В своем фотоблоге Кристина заявила, что ожидает бывшего мужа в суде. Это случилось после того, как нотариус предлагала экс-избраннику разойтись на мирной ноте и выгодно для обоих поделить их дом. По ее словам, терпение уже лопнуло. Ибо шоумен наотрез отказывается вести переговоры.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Поэтому Кристина приняла кардинальное решение и говорит, что вскоре их ожидает судебное заседание. В результате она надеется на справедливость во время дележки их дома, который они совместно нажили за время брака.

"Так вот, я говорю: "Стоп!" Я долго ждала, но так дальше не будет. Я долго ждала того, что мы сможем за столом все решить. Как никак три года жизни. И как никак каждый уже счастлив отдельно, нет места для обиды и чего-то общего (даже в виде имущества). Но вижу, что мои жесты никому не надо, хочется оппоненту суда и обзор дела на всю страну. Как желает. Что делать. Я дала много времени!", — заинтриговала Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Более того, блогерша пожаловалась на ряд оскорблений, поступавших со стороны нынешней жены Остапчука Екатерины. Она не стала раскрывать подробностей, но отметила, что со временем все скрытое станет явным. Кроме того, удивилась поведению шоумена, который всячески избегает контакта.

"Я даже многое вытерпела. Уже молчу, что я вытерпела сообщение от нынешней жены мне с оскорблениями и т.д. Я это все уже не учитываю! Может, когда-нибудь вас повеселю. Оставим на десерт. Я дала достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров! Но ведь это надо быть таким не смелым, чтобы даже не сесть и не поговорить и не услышать, что я хочу предложить! Можно было послать адвоката. Но нет, ждал, что исковая давность пройдет и зарегистрирует право собственности за собой. Нет. Не будет так", - добавила экс-супруга Остапчука.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк высмеяла свои предыдущие отношения и сделала забавное заявление.

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