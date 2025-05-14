Бывшая P. Diddy в суде раскрыла тайну "белых вечеринок" и шокировала, как он издевался над ней годами

P. Diddy и Кэсси Вентура / © Associated Press

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Бывшая девушка американского рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, раскрыла, что на самом деле происходило на так называемых "белых вечеринках", а также шокировала, как он годами издевался над ней.

Певица Кесси Вентура дала против исполнителя показания в суде. Пара долгое время находилась в отношениях. В частности, они встречались с 2007 по 2018 год. Вентура рассказала, что начала сталкиваться с издевательствами еще в первые годы их отношений, передает CNN.

В частности, P. Diddy заставлял девушку заниматься сексом с другими мужчинами и участвовать в оргиях. Тем временем рэпер наблюдал за этим всем и снимал на видео. Вентура говорит, что между ними не было договоренностей, что процесс будет сниматься. Певица признается, что чувствовала себя отвратительно. Она не хотела в этом участвовать. Впрочем, сначала Вентура терпела выходки P. Diddy, ведь была в него влюблена. Впоследствии певица начала бояться рэпера, ведь тот постоянно ее избивал.

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"Он бил меня по голове, сбивал меня с ног, таскал меня, бил меня ногами, топтал меня по голове, если я лежала", – шокировала Вентура.

P. Diddy и Кэсси Вентура / © Associated Press

Певица говорит, что не могла просто уйти. Она утверждает, что P. Diddy полностью контролировал ее жизнь. Вентура признается, что постоянно принимала наркотики, которые к тому же ей давал рэпер. Таким образом, по словам певицы, она приглушала свою душевную боль, ведь чувствовала себя отвратительной. Кроме того, когда P. Diddy заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами, Кэсси утверждает, что тоже была под действием психотропных веществ. Таким образом она якобы могла долгое время бодрствовать.

"Я чувствовала себя отвратительно. Я была унижена. У меня не было слов, чтобы выразить тогда, насколько ужасно я чувствовала себя, и я не могла ни с кем об этом поговорить", - говорит певица.

Также Кэсси Вентура приоткрыла тайну печально известных "белых вечеринок". Певица говорит, что они могли длиться до 72 часов. Присутствующие были под действием наркотических веществ. Кэсси добавила, что там использовалось немало "детского масла". К слову, P. Diddy заставлял девушку во время половых актов смазываться им.

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Напомним, недавно работник из сферы эскорт-услуг раскрыл ужасные подробности секс-вечеринок P. Diddy. Дочери рэпера, которые находились в зале суда, не выдержали и покинули заседание.