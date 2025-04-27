Бывшая Парфенюка раскрыла, как они после скандала отпраздновали годик дочери и что он ей подарил

Илья Парфенюк и Симбочка

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Экс-навеста популярного певца Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, рассказала, как они после публичного скандала отпраздновали годик дочери и что он подарил Софийке на день рождения.

Бывшие влюбленные после серьезных обвинений в сторону друг друга пытаются наладить связь. Конечно, это ради их общей дочери. Кстати, недавно Софийке исполнился годик. В разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой Симбочка рассказала, что не устраивала громкие вечеринки. Она собрала семью за одним столом. На праздновании также присутствовал и Илья Парфенюк с родителями.

"Я считаю, что в маленьком возрасте не уместно делать какие-то масштабные праздники, она этого не запомнит. Я решила собраться семьей. С моей стороны - бабушка, дедушка, от Ильи - мама, папа. Как-то вместе посидели. Считаю, что пока что детский праздник не уместен. Она это не запомнит", - поделилась блогерша.

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Илья Парфенюк, Симбочка и их дочь / © instagram.com/simbochkka

Симбочка также рассказала и о подарках на год дочери. Она как мама вручила Софийке много презентов. Тем временем Илья Парфенюк подарил качели, а вот его родители – песочницу.

"Как мама я очень много чего ей купила, честно, не помню уже. Папа подарил качели, бабушка песочницу, много игрушек, здесь они молодцы", - рассказала Симбочка.

Блогерша также отметила, что у них с Парфенюком сейчас неплохие отношения. В частности, они наладили контакт ради Софийки. В будущем блогерша надеется, что договорится с бывшим по поводу совместной опеки над дочерью. Сейчас же Софийка не остается с отцом. Симбочка говорит, что девочка еще слишком маленькая, и она не может ее отпускать.

Илья Парфенюк и Симбочка

"Уже как-то налаживаем контакт, агрессия спадает и все хорошо. Я считаю, что будут устные договоренности (по поводу проведенного времени с ребенком – прим. ред.). Думаю, что скоро все будет хорошо. Просто, она еще маленькая, я не могу ее отдавать. Мое сердце разорвется, если я отдам ее", - говорит блогерша.

Напомним, Илья Пафренюк и Симбочка не смогли разойтись без скандалов. Певец заявлял, что бывшая специально провоцировала его на ссоры, записывала все на видео и шантажировала потом все обнародовать. Тем временем Симбочка утверждает, что страдала от насилия, правда, не физического, и унижений. Кстати, после этого громкого скандала, реперша alyona alyona отказалась выступать с Парфенюком на одной сцене.