Бывшая Парфенюка раскрыла правду об их отношениях после тяжелого разрыва: как он помогает ей с дочерью

Илья Парфенюк и Симбочка

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Украинская блогерша Симбочка раскрыла правду об отношениях с бывшим женихом, певцом Ильей Парфенюком, и призналась, помогает ли он ей финансово с дочерью.

Пара разошлась в 2024 году. Бывшим влюбленным не удалось избежать скандала. Тем не менее, со временем все обиды угасли. Блогерша и певец наладили отношения для общей дочери Софии, которая родилась в марте 2024 года.

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Симбочка в интервью Маше Ефросининой говорит, что ее сейчас полностью устраивают отношения с исполнителем. Блогерша считает Парфенюка хорошим отцом. Он пытается проводить время с дочерью, когда у него выпадает такая возможность. Сейчас артист чаще встречается с Софией и приезжает к ней.

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«Он отец нашего ребенка. Сейчас все отлично. Однажды отпустила на ночлег. Он много в турах, но видит ее, Соня знает, кто такой папа. Сейчас все гораздо чаще, чем было раньше. Она знает, кто такой папа, но не чувствует. Он пока не видит сильной проблемы, потому что всегда есть время, это он так думает. С течением времени она будет взрослеть, будет проще с ней, он будет ее забирать. Чаще он приезжает и чаще видится», — делится блогерша.

Илья Парфенюк, Симбочка и их дочь / © instagram.com/simbochkka

Симбочка также говорит, что в финансовых вопросах Илья Парфенюк тоже не стоит в стороне. Исполнитель помогает ей с деньгами. Кроме того, в случае необходимости, она тоже может написать ему с просьбой прислать средства, а тот не отказывает.

«Да, финансово помогает. Чаще, чем было. Я могу ему написать, говорю: „Илья, мне здесь не хватает на нянь, покрой, помоги“. Он может мне переслать тысячу долларов. У меня претензий к нему нет», — добавила блогерша.

Что известно о скандальном разрыве Ильи Парфенюка и Симбочки

Пара разорвала отношения осенью 2024 года. На тот момент их дочери было всего полгода. Бывшим влюбленным не удалось избежать скандала. Симбочка обвиняла исполнителя в психологическом насилии и унижениях. Тем временем Парфенюк заявил, что бывшая невеста специально провоцировала его на ссоры, записывала все на видео и шантажировала. Однако впоследствии бывшие влюбленные смогли помириться. Они наладили отношения ради их дочери Софии.

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Недавно Симбочка призналась, как сложилась ее личная жизнь после скандального разрыва. Оказывается, блогерша закрутила новый роман.

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