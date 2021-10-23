Бывшая Павлика показала маленького покойного сына и тронула стихотворением, написанным Павлом

Лора Созаева поделилась щемящем постом.

Бывшая жена певца Виктора Павлика — Лора Созаева — поделилась еще одним воспоминаниями о покойном сыне.

В фотоблоге танцовщица показала фото маленького Павла, которого не стало в августе в прошлом году. На снимке мальчик в белой рубашке и жилетке вдумчиво смотрит в окно.

Павел Павлик / instagram.com/lora.sozaeva

Ранее женщина рассказывала, что у мальчика была способность к письму. В частности, Павлик творил стихи. Один из них, о любви, Лариса опубликовала в Instagram.

Існує на світі одне почуття,

Що змінює людям усе їх життя.

Властиве воно усім на планеті,

Як знайдеш, залиш назавжди його в серці.

Словами описати його неможливо,

Воно неповторне, воно немов диво,

З'являється стрімко, як злива осіння,

Зобразь на листі - вийде гарна картина.

Почуття теє має навіть дитина,

Хлопець, дівчина, й похила людина,

Воно дві душі може міцно зв'язати,

Створити сім'ю, двох людей об'єднати.

Без почуття цього люди не люди,

Життя розпадеться, мов похилі споруди,

Той, хто без нього бажає прожити,

Ніколи не знайде покою в цім світі.

Спитайте як зветься оте почуття,

Від впливу якого нема вороття.

Назва його викликає бажання,

Це слово любов, це слово кохання.

Лора добавила, что любит единственного сына и гордится им.

Стихотворение Павла растрогало подписчиков Созаевой: "В каждом слове столько жизненного вкуса!", "Очень сильно", "Все слова очень меткие...", "До мурашек".

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