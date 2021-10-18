Бывшая Павлика заявила, что он с новой женой "свел сына в могилу"

Лариса также показала SMS Кати Репяховой о продаже ее квартиры.

Скандал между бывшей и нынешней женой певца Виктора Павлика набирает все большие обороты.

Так, после откровенного рассказа Екатерины Репяховой по поводу квартиры и материального обеспечения Ларисы Созаевой, женщина дала ответ. На своей странице в Facebook она написала, что эта квартира — место, которое дает ей ощущение присутствия покойного сына. Также Лариса заявила, что в могилу Павла свели Катя и Виктор.

"У меня был муж. Он ушёл. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, которую бывший муж обещал выплатить и оставить мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что даёт мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро прийдет. Больше у меня ничего и никого нет. Нет никакой войны, выяснения отношений — я понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласиться на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать, после того, как свели сына в могилу — это уже сверх хамства", — написала Созаева.

facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Это сообщение изрядно задело любимую звезды. В фотоблоге Катя прокомментировала эти слова. Она заявила, что именно певец занимался лечением сына.

"Это громкое заявление, учитывая, что Виктор Франкович полностью занимался лечением Паши. Он не постеснялся, на всю Украину попросил денег, хотя другие семьи продают квартиры. Этого не произошло, это все обошло Ларису и при этом мы свели Пашу в могилу. И еще она не позволит, чтоб ее оскорбляли. Мне просто очень интересно, где и в какой момент я оскорбила Ларису. По-моему, буратино – это я, а она – шикарная и красивая женщина", — сказала Репяхова.

Екатерина Репейное / instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Созаева показала SMS от новой жены экса, где речь идет о продаже квартиры, где живет Лариса.

"Обязана вас предупредить, что Витя по закону без моего согласия на вас квартиру не перепишет, если выплатит. А если и выплатит, то с наших семейных денег и нашей семьи, где есть несовершеннолетний ребёнок. Если вы не соглашаетесь на 100,000$, что считаю хорошим переложением (так как мы ещё свои 30,000$ добавим), тогда вы будете иметь дело со мной в суде, к сожалению. Я буду отстаивать интересы своей семьи и своего ребёнка. Впереди карантин и дальше не известно, что будет. Вы предлагаете нам с моего блога вас содержать? Я хочу вам напомнить, что вам никто не обязан. Любить вас всю жизнь, содержать вас всю жизнь. Так как и меня и любого человека. Каждый в ответе сам за себя", — говорится в сообщении.

! ️! ️! ️! ️! ️! ️! ️! ️! ️ У меня был муж. Он ушёл. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, которую ... Опубликовано Лорой СозаевоюПонедельник, 18 Октября 2021

Ларису возмущает то, что Виктор не говорит с ней лично тет-а-тет. Также бывшей певца не нравится, что Катя "постоянно указывает, что ей делать и как жить", поскольку, у нее была договоренность с Павликом, а не с ней.

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