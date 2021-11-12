Бывшая Позитива впервые рассказала о начале их отношений, предложении и роскошной свадьбе

Экс-супруги обручились в августе в 2013 году.

Бывшая жена певца и композитора Позитива – Анна Андрийчук – вспомнила о начале отношений с эксом.

Так, пара начала встречаться, когда будущей дизайнерше было 16 лет. Они познакомились на вечеринке общих друзей. В тот момент у Ани были отношения с другим. Девушка призналась, что тогда даже не обратила внимания на Алексея Завгороднего, поскольку там было много людей. А вот он запомнил только Анну. Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

"Потом мы собрались большой компанией, был Леша, и какая-то девушка спросила его, кто я такая, а он сказал: "Моя будущая жена". Это был такой переходный возраст, юношеский максимализм, и я говорю: "Я в любовь не верю, что ты рассказываешь? Какая жена?". Ну, в результате, случилось, как случилось", – вспомнила дизайнер и добавила, что со временем поняла, что безумно влюбилась в Алексея.

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Вместе пара начала жить, когда ей было 17 лет. Также Андрийчук поделилась, как Позитив ей сделал предложение. Так, 8 марта влюбленные пошли в ресторан. Девушка вспомнила, что избранник тогда подозрительно волновался.

"Мы ели, а он говорит: "Ну пошли уже домой", — а я ему: "Ну подожди, у меня праздник, давай еще посидим". Я видела, что он нервничал. Мы пришли домой, я пошла на кухню делать чай, выходит Леша в смокинге и зовет меня в комнату. Я захожу, а у нас все в свечах и включается красивая музыка, он встал на колено и сделал предложение. Красивые слова, я плачу. Для каждой девочки это такой трепетный момент", – поделилась она .

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Когда Аня ответила согласием, Алексей открыл окно и закричал: "Она сказала "да". Тогда девушка увидела фейерверк, который устроил их друг.

Через два года после этого влюбленные поженились. Пара пригласила на праздник 150 гостей. Дизайнер назвала их свадьбу идеальной.

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

"Свадьба моей мечты. Мне, как девочке, хотелось платье Веры Вонг. Мне родители преподнесли такой сюрприз и заказали его из Америки. Это был самый идеальный момент в моей жизни – красивый ресторан, куча друзей. Помню, с нас даже ведущий не взял деньги, сказал, что он не видел еще более крутой свадьбы", – добавила бывшая звезды.

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Напомним, о разрыве отношений пары стало известно в апреле в этом году. Официально супруги развелись в начале сентября.

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