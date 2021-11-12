Бывшая Позитива впервые рассказала о начале их отношений, предложении и роскошной свадьбе

Экс-супруги обручились в августе в 2013 году.
Бывшая жена певца и композитора Позитива – Анна Андрийчук – вспомнила о начале отношений с эксом.
Так, пара начала встречаться, когда будущей дизайнерше было 16 лет. Они познакомились на вечеринке общих друзей. В тот момент у Ани были отношения с другим. Девушка призналась, что тогда даже не обратила внимания на Алексея Завгороднего, поскольку там было много людей. А вот он запомнил только Анну. Об этом говорится в программе "Звездный путь".
"Потом мы собрались большой компанией, был Леша, и какая-то девушка спросила его, кто я такая, а он сказал: "Моя будущая жена". Это был такой переходный возраст, юношеский максимализм, и я говорю: "Я в любовь не верю, что ты рассказываешь? Какая жена?". Ну, в результате, случилось, как случилось", – вспомнила дизайнер и добавила, что со временем поняла, что безумно влюбилась в Алексея.
Вместе пара начала жить, когда ей было 17 лет. Также Андрийчук поделилась, как Позитив ей сделал предложение. Так, 8 марта влюбленные пошли в ресторан. Девушка вспомнила, что избранник тогда подозрительно волновался.
"Мы ели, а он говорит: "Ну пошли уже домой", — а я ему: "Ну подожди, у меня праздник, давай еще посидим". Я видела, что он нервничал. Мы пришли домой, я пошла на кухню делать чай, выходит Леша в смокинге и зовет меня в комнату. Я захожу, а у нас все в свечах и включается красивая музыка, он встал на колено и сделал предложение. Красивые слова, я плачу. Для каждой девочки это такой трепетный момент", – поделилась она .
Когда Аня ответила согласием, Алексей открыл окно и закричал: "Она сказала "да". Тогда девушка увидела фейерверк, который устроил их друг.
Через два года после этого влюбленные поженились. Пара пригласила на праздник 150 гостей. Дизайнер назвала их свадьбу идеальной.
"Свадьба моей мечты. Мне, как девочке, хотелось платье Веры Вонг. Мне родители преподнесли такой сюрприз и заказали его из Америки. Это был самый идеальный момент в моей жизни – красивый ресторан, куча друзей. Помню, с нас даже ведущий не взял деньги, сказал, что он не видел еще более крутой свадьбы", – добавила бывшая звезды.
Напомним, о разрыве отношений пары стало известно в апреле в этом году. Официально супруги развелись в начале сентября.
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