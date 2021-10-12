Бывшая рэпера Tyga в окровавленной кофте и с огромным синяком обвинила звезду в избиении

Бывшая рэпера Tyga в окровавленной кофте и с огромным синяком обвинила звезду в избиении

Конфликт случился в доме артиста.

Бывшая девушка известного американского рэпера Tyga Камарин Суонсон обвинила экса в домашнем насилии.

В Instagram-stories модель опубликовала фото и видео, где показала, чем завершилась встреча со звездой. Камарин появилась в окровавленной светлой кофточке, с ссадинами и огромным синяком на лице.

Камарина Свонсон / instagram.com/camarynswanson

"Надо мной издевались физически, психологически и эмоционально, и я больше этого не скрываю", — сообщила девушка.

Камарина Свонсон / instagram.com/camarynswanson

Как пишет издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к артисту, Суонсон якобы пришла в дом рэпера в три ночи и очень громко кричала. Между ней и Tyga завязался конфликт. Через некоторое время за моделью приехала ее мама и забрала домой. Позже девушка обратилась в полицию.

Камарина Свонсон / instagram.com/camarynswanson

Впрочем, Камарина опровергла слова о том, что она кричала и заявила, что не приходила к эксу без приглашения. Она опубликовала скрин переписки с Tyga, который опровергает версию инсайдеров о том, что девушка приехала в дом рэпера против его воли. Из сообщений становится понятно, что исполнитель ждал Камарин и сам вызвал ей такси.

"Когда я попыталась уйти, он отказывался выпустить меня из дома несколько часов", — сообщила она.

instagram.com/camarynswanson

По данным издания, копы завели дело о домашнем насилии. В понедельник полиция посетила дом Tyga, но рэпер отказался давать показания. Сам артист пока не прокомментировал обвинения. Впрочем, сегодня он должен был рассказать полисменам свою версию случившегося.

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