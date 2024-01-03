Бывшая-россиянка солиста Quest Pistols Савлепова назвала причину их развода

Экс-жена солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова, российская актриса Ирина Горбачева впервые публично заговорила о причине их развода.

Так, в интервью одному из росСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.) Горбачева призналась, что на ее отношения с Савлеповым, в частности, повлияла полномасштабная война РФ против Украины.

Горбачева посетовала, что когда началось полномасштабное вторжение, почти все ее друзья от не отвернулись, а также распался ее брак с Савлеповым. А все потому, что она не осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину, а в ее окружении находились те, кто осуждал.

На вопрос ведущей: "Если выбирать между промолчать, подождать и открыто высказаться, что ты за свою страну, ты в целом не будешь осуждать происходящее, ты выберешь второе?" Горбачева ответила: "Да". Тогда ведущая продолжила: "Я так понимаю, что эта позиция привела к распаду твоей семьи?" И Горбачева сказала: "И это тоже".

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Кроме того, Горбачева, которая родом из Мариуполя, призналась в любви к России. И рассказала, как из-за этого у нее жизнь пошла по наклонной:

"Когда у меня сейчас произошел и развод с моим вторым мужем, и с начала СВО... Когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь, а не потому что так надо. Или кто-то там что-то, страшно уйти... Нифига. Я не хочу отнекиваться, что я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своей страны, я часть своего государства. Я часть любого процесса, который происходит в моей стране. Я выбираю быть здесь, здесь жить. И это, конечно, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись", – пожаловалась Горачева.

Экс-жена Антона Савлепова Ирина Горбачева на Московском кинофестивале

Также уроженка Мариуполя рассказала, что в последний раз там была перед началом полномасштабной войны, в 2021 году. Вместе с тем, Горбачева сообщила, что у нее в России живут бабушка, отец, тетя, двоюродная сестра и племянники.

Напомним, что об отношениях Антона Савлепова с Ириной Горбачевой стало известно в августе 2020 года. А уже через год они поженились. Артисты отыграли свадьбу в июле 2021 года в Турции. Отметим, что Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Позже переехала в РФ, где живет в Москве и считается российской актрисой.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

В апреле 2023 года Горбачева, часто приезжавшая в Украину и признававшаяся в любви к нашей стране, вдруг объявилась на российском кинофестивале в Москве. Сайт ТСН.ua обратился к Антону Савлепову за комментарием и певец сообщил, что он с Горбачевой развелся.

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