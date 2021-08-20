Бывшая Сереги ошеломила, как рэпер жестоко ее избил: "Проснулась в кровавой шубе"

14 дней артист не выпускал Полину из дома и выбросил ее телефон.

Бывшая избранница рэпера Сереги Полина Ололо, которая проиграла суд в битве за похищенных детей, рассказала, как артист издевался над ней.

Откровенную историю женщина рассказала в интервью Анастасии Луговой, которую в прошлом году чуть не изнасиловал незнакомец в поезде Мариуполь — Киев.

Так, Полина вспомнила, что познакомилась с Сергеем Пархоменко, когда артист еще был в гражданском браке с кубинкой, а Ололо было 19 лет. Женщина поделилась, что с начала их отношений было нелегко, а была ужасная нестабильность. По ее словам, впервые звезда поднял на нее руку через 4 месяца после рождения сына Платона. Тогда пара находилась в Крыму, а свидетелем избиения стала мама Пархоменко.

"Ссорились, оскорбляли друг друга, после чего я получила пощечину, из-за которой вылетела в коридор. Это все произошло с ребенком у него на руках. При детях он и кричал, бил меня. Впервые я ничего не сказала, я была в шоке. Я подошла к его маме: "Вы видели, что он сделал"? Она говорит: "Ты же виновата. Ты это сказала". Это называется — а что ты делала, чтобы тебя не били", — вспомнила она.

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Этот момент пара не обсудила, Полина обиделась, а через некоторое время Серега пришел мириться с розой. Впрочем, ситуация часто повторялась: "Это не было 5 раз за жизнь. Это было! Если это не избиение, то удушение, пощечина на глазах у гостей, унижения, кривляния в компании".

Впрочем, по словам Полины, очень жестоко рэпер избил после одного Нового года, когда Серега был на съемках шоу "Х-фактор". Тогда влюбленные сильно поссорились, а потом артист стал слать угрозы друзьям Ололо, что он их убьет. При этом избраннице он ничего не написал. Поэтому она решила поехать мириться и успокоить его, чтобы певец прекратил писать и звонить ее близким.

viva.ua

"Я приехала, там был водитель и он, пьяный до чертиков. На кухне объедки, водка открытая... Я захожу в комнату, а он спит. Я говорю: "Сережа, вставай, ты что делаешь, ты что пишешь". Я зашла в шубе — и утром в кровавой шубе проснулась, потому что это было месиво на протяжении всей ночи. Он по всему дому меня таскал. Бил куда только можно, но больше ударов пришлось на лицо. Я не видела на теле синяков, так как у меня глаза не открывались, голова была сплюснутая..." - ошеломила Полина.

Ололо добавила, что ее лицо настолько изменилось, что она боялась, что останется такой навсегда. 14 дней охранник, который был боксером, ухаживал за ней в том же здании. Мужчина мазал лицо Полины мазями, делал примочки и давал таблетки, чтобы сошел отек. Женщина уверена, что тогда получила сотрясение мозга и перелом носа.

Со своей стороны, рэпер взял телефон избранницы, написал всем последним абонентам оскорбительные сообщения и выбросил ее телефон в озеро.

Только через 3-4 года после этого случая Полина ушла от Сергея.

Напомним, ранее рэпер Серега в документальном фильме "Тихая заводь" о его жизни вместе с детьми впервые рассказал, почему принял решение забрать детей из Киева, где они жили с мамой, в Харьков, где проживает сам.

В апреле Полина сообщила, что рэпер вывез сыновей из страны по поддельным документам. Женщина продолжает борьбу за похищенных рэпером детей.

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