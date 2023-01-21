Бывшая Тараса Цымбалюка Варлей вышла замуж и показала своего мужа: "Его родители – россияне"

Участница реалити " Холостяк-12" и экс-девушка актера Тараса Цымбалюка Виктория Варлей вышла замуж.

Об этом счастливая артистка рассказала у себя на странице в Instagram. Она поделилась, что встретила любимого по окончании романтического шоу и в прошлом году они поженились. Также влюбленная Варлей в Instagram запостила фотографию со своей свадебной фотосессии.

Поклонники поздравили кумира с такими хорошими новостями и вместе с тем поинтересовались, кто ее муж и чем занимается.

Виктория Варлей с мужем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Как поделилась Виктория, ее любимый – бизнесмен и не публичный человек. Его зовут Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке. Виктория также поделилась, что, несмотря на то, что родители мужа россияне, он с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает ВСУ.

"Первые годы жизни провел в Амстердаме, затем с семьей переехал в Финляндию и впоследствии в Нью-Йорк, где прожил 31 год на Манхеттене. Его родители россияне. Мой муж с первых дней войны поддерживает Украину и помогает вместе со мной ВСУ", – рассказала о любимом Варлей.

Виктория Варлей с мужем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Кроме того, актриса призналась, что избранник старше ее на 10 лет, а по знаку зодиака – Весы.

Виктория Варлей с мужем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Виктория Варлей с мужем / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Отметим, что со свадьбой Викторию поздравил ее экс-возлюбленный, актер Тарас Цымбалюк. Под ее постом в Instagram он написал: "Класс, Дервиш! Поздравляю! Много счастливых лет!". На что Варлей ответила: "Спасибо, Дуд! Жаль, что тебя не было на моей свадьбе, я хотела всех бывших собрать, ну, тебя, конечно, в первую очередь, потому что ты мой любимый бывший".

Ранее в пост-шоу "Жизнь после проекта" Виктория Варлей рассказала, что с мужем ее познакомила подруга. Она показала актрисе Петра в Instagram и уже в тот момент Виктория влюбилась. Интересно, что произошло это все до проекта "Холостяк". Впрочем, на тот момент Петр был женат и находился в стадии развода. Когда Варлей выбыла из "Холостяка", она узнала, что Петр уже официально свободен, и пара начала встречаться.

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