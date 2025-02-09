Бывшая Терена прокомментировала его признание об отсутствии "безумной любви": "Я ошиблась"

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень после расставания с Александром "Тереном" Будько прокомментировала его недавнее высказывание.

Так, главный герой романтического реалити недавно признался, что за время проекта "не смог почувствовать безумную любовь" и объяснил почему. Вскоре на его заявление отреагировала Инна. По ее мнению, это выражение было некорректным из уст бывшего. Кроме того, добавила, что она во многом шла на уступки, которые и привели к расставанию.

"Я снова ошиблась в своем выборе. Снова обожглась. Очень много шла на уступки, хотя и говорила, что хочу отношения, где мне каждый раз не придется прогибаться под правила от мужчины. Что касается "безумной любви", то нельзя разбрасываться такими словами как "любовь". Можно было сказать так, что "я не почувствовал того, что хотел бы почувствовать к тебе, Инна". Но я, к примеру, скажу иначе. На проекте я влюбилась в Сашу. В голове уже выстроила сценарий: замужество, покупка дома и ребенок. Получила ли я это? Нет. Бывает", - отметила общественный деятель в интервью "Люкс ФМ".

Александр Терен и Инна Белень/Instagram Инны Белень

Оглядываясь на свой предыдущий неудачный опыт роман с Тереном, волонтер очертила, каким видит своего будущего избранника. По словам Белень, он должен беспокоиться о ней, быть зрелым и не изменять себе в пользу других.

"Рядом хочу мужчину, который не будет со мной конкурировать, будет защищать. Для меня сейчас табу, когда человек ради одобрения аудитории будет унижать свой выбор. Хочу видеть зрелого и взрослого мужчину, который нагулялся и хочет семью, видит нас единым целым", — подчеркнула Инна.

Напомним, недавно певец Илья Парфенюк после расставания с невестой Симбочкой сделал скандальное заявление о шантажировании с ее стороны.

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