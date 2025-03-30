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Бывшая Тищенко ошеломила кардинальным похудением на 17 кг: фото до и после
Бизнесвумен рассказала, как ей удалось добиться такого результата.
Экс-жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская восхитила фото своего похудения.
В фотоблоге Барановская поделилась, что за три года значительно изменила свою жизнь и похудела. В частности, потеряла 17 кг и сейчас ее вес составляет 55 кг на рост 173. Блогерка опубликовала фото, как она выглядела до и после похудения и ошеломила результатом.
В публикации Алла объяснила, что достигла такой фигуры путем сбалансированного питания. Однако все же иногда разрушает правила и ест все, что захочет. Она открыла тайну своего рациона и поделилась, что большое значение в нем играет утренний ритуал – смузи из овощей и фруктов.
"Сначала я набрала 17 кг, потом начала изучать, как работает наш организм. Я начала менять свои пищевые привычки постепенно. Как похудеть и держать вес? Только системность. Утренные смузи – прекрасная новая здоровая привычка, которая обязательна в моем рационе. Но я не на правильном питании. Я ем все, что нужно организму, в течение дня, иногда могу и жареный картофель. Смузи пью утром перед завтраком", - отметила Барановская.
Напомним, недавно у сына Николая Тищенко и Аллы Барановской был день рождения. Бизнесвумен показала, как Давид встретил свое 8-летие.