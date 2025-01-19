Бывшая Тищенко показалась с их 7-летним сыном за границей и удивила, как он вырос

Сына Тищенко и Барановской сравнили с известным голливудским актером.
Бывшая жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская похвасталась отдыхом с их сыном Давидом.
В своем фотоблоге Алла рассказала, что она сделала для сына сюрприз и они вдвоем отправились в Таиланд. Блогерша отметила, что сын очень ждал этой поездки и сейчас они проживают самые счастливые эмоции в теплой стране. Правда, добавила, что с недавних пор не хочет слишком делиться подробностями своей жизни.
"Очень полюбила приватность жизни без социальных сетей, поэтому мы проживали недели без телефонов и это кайф, моя самая большая роскошь. Сын не знал, какой сюрприз его ждал – острова его детства. Только мы вдвоем и мамино "да" на все", — призналась блогерша.
Кроме того, экс-жена политика наделала милых фото с их сыном на побережье. Для фотосета она выбрала одежду в розовых оттенках. Так, Давид попозировал в шортах и рубашке, а его звездная мама – купальнике и шляпе. Дополнили лук солнцезащитные очки. Алла взяла заметно подросшего парня на руки и поразвлекалась с ним для счастливых снимков.
"Январский побег. Так радуюсь быть твоей мамой", — написала Барановская.
В комментариях юзеры были ошеломлены, как так быстро подрос Давид и приравняли его внешность к известному актеру: "Взрослый какой, красивые", "Вам обоим подходит розовый", "Как Брэд Питт", "Он уже настолько взрослый!", "Похож на Брэда Питта в молодости".
Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар также показывала, как подросла ее 10-летняя дочь от Стоянова. Звезда встретила свое 43-летие в компании самых родных с юмором.
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