Бывшая Тищенко показалась с их 7-летним сыном за границей и удивила, как он вырос

Бывшая жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская похвасталась отдыхом с их сыном Давидом.

В своем фотоблоге Алла рассказала, что она сделала для сына сюрприз и они вдвоем отправились в Таиланд. Блогерша отметила, что сын очень ждал этой поездки и сейчас они проживают самые счастливые эмоции в теплой стране. Правда, добавила, что с недавних пор не хочет слишком делиться подробностями своей жизни.

"Очень полюбила приватность жизни без социальных сетей, поэтому мы проживали недели без телефонов и это кайф, моя самая большая роскошь. Сын не знал, какой сюрприз его ждал – острова его детства. Только мы вдвоем и мамино "да" на все", — призналась блогерша.

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Кроме того, экс-жена политика наделала милых фото с их сыном на побережье. Для фотосета она выбрала одежду в розовых оттенках. Так, Давид попозировал в шортах и рубашке, а его звездная мама – купальнике и шляпе. Дополнили лук солнцезащитные очки. Алла взяла заметно подросшего парня на руки и поразвлекалась с ним для счастливых снимков.

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном / Фото: instagram.com/allabonya

"Январский побег. Так радуюсь быть твоей мамой", — написала Барановская.

В комментариях юзеры были ошеломлены, как так быстро подрос Давид и приравняли его внешность к известному актеру: "Взрослый какой, красивые", "Вам обоим подходит розовый", "Как Брэд Питт", "Он уже настолько взрослый!", "Похож на Брэда Питта в молодости".

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар также показывала, как подросла ее 10-летняя дочь от Стоянова. Звезда встретила свое 43-летие в компании самых родных с юмором.

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