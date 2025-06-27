Бывшая участница "Open Kids" впервые стала мамой и показала фото с дочкой

Ангелина Романовская родила дочь

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Украинская певица Ангелина Романовская, которая в свое время была участницей детской группы "Open Kids", сообщила о пополнении в семье.

Артистка родила дочь в США, где во время войны поселилась вместе со своим возлюбленным. Радостной вестью Ангелина поделилась в Instagram. Она показала первые кадры из роддома. На изображениях 24-летняя звезда держит на руках новорожденную и кормит ее в палате.

"Ты здесь. Наша доченька. До сих пор не могу поверить, что я стала мамой. Это было нелегкое путешествие, но Бог точно знал, когда ты должна была появиться. Ты та, кто нам снилась. И теперь ты у меня на руках. Спасибо, Господи, за этот бесценный дар", — довела до мурашек Романовская.

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Ангелина Романовская родила дочь

Ангелина Романовская родила дочь

Больше подробностей исполнительница не стала рассказывать. Но, тем не менее, новоиспеченную маму уже поздравляют в комментариях ее экс-коллеги по сцене, а также поклонники.

"Ангелиночка, поздравляю вас! Пусть растет счастливой" - Маша Кондратенко

"Поздравляю" - Юлия Гамалий

"Поздравляю! Здоровья родителям и дочери!" - Лиза Костякина

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Напомним, недавно коллега Леси Никитюк высказался о пополнении в ее семье и как на съемках она скрывала свою беременность.