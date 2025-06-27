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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2596
Время на прочтение
1 мин

Бывшая участница "Open Kids" впервые стала мамой и показала фото с дочкой

Ангелина Романовская родила первенца в США.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ангелина Романовская родила дочь

Ангелина Романовская родила дочь

Украинская певица Ангелина Романовская, которая в свое время была участницей детской группы "Open Kids", сообщила о пополнении в семье.

Артистка родила дочь в США, где во время войны поселилась вместе со своим возлюбленным. Радостной вестью Ангелина поделилась в Instagram. Она показала первые кадры из роддома. На изображениях 24-летняя звезда держит на руках новорожденную и кормит ее в палате.

"Ты здесь. Наша доченька. До сих пор не могу поверить, что я стала мамой. Это было нелегкое путешествие, но Бог точно знал, когда ты должна была появиться. Ты та, кто нам снилась. И теперь ты у меня на руках. Спасибо, Господи, за этот бесценный дар", — довела до мурашек Романовская.

Ангелина Романовская родила дочь

Ангелина Романовская родила дочь

Ангелина Романовская родила дочь

Ангелина Романовская родила дочь

Больше подробностей исполнительница не стала рассказывать. Но, тем не менее, новоиспеченную маму уже поздравляют в комментариях ее экс-коллеги по сцене, а также поклонники.

"Ангелиночка, поздравляю вас! Пусть растет счастливой" - Маша Кондратенко

"Поздравляю" - Юлия Гамалий

"Поздравляю! Здоровья родителям и дочери!" - Лиза Костякина

Напомним, недавно коллега Леси Никитюк высказался о пополнении в ее семье и как на съемках она скрывала свою беременность.

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Дата публикации
Количество просмотров
2596
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