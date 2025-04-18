Бывшая Узелкова довела до слез дочь сюрпризом в память о покойном отце

Марина Боржемская с дочерью / © instagram.com/uzelkova.marina

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Бывшая жена Вячеслава Узелкова, популярная фитнес-тренер Марина Боржемская порадовала дочь неожиданным сюрпризом.

Так, 12-летняя Оливия после смерти отца долгое время хотела иметь что-нибудь в память о нем. Звездная мама не могла обойти это вниманием и воплотила мечту дочери в реальность. Прямо в машине она вручила ей боксерские перчатки спортсмена, в которых он вел бои. Тренер отметила, что их Вячеслав при жизни отдавал на аукцион, но они туда не попали. И теперь они принадлежат исключительно Оливии.

Дочь Узелкова после услышанного и увиденного не смогла сдержать слез. Марина начала утешать дочь и подчеркнула, что теперь такое символическое упоминание о папе будет навсегда с ней.

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Этот трогательный момент с обращением Марина записала на видео и поделилась им с фанам в Instagram: "Одна моя знакомая кое-что тебе передала. Она сказала, что твой папа дал эти боксерские перчатки на аукцион. Но они так и не были выставлены. И поэтому она решила сделать тебе приятный сюрприз. Зная о твоей мечте иметь упоминания о папе, она передала кое-что особенное. В этих боксерских перчатках он выходил на соревнования. Мечты сбываются даже сквозь слезы".

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