Бывшая Узелкова рассказала о редких свиданиях с мужчинами и почему ей сложно с ними знакомиться

Также спортсменка поделилась, как проводит время с детьми-подростками.
Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – рассказала о редких свиданиях с мужчинами и почему ей сложно с ними знакомиться.
В настоящее время сердце тренера свободно. Более того, в программе "ЖВЛ" спортсменка признается, что ходит на свидание так редко, что уже и не помнит, когда это было в последний раз. Боржемская говорит, что ей действительно сложно знакомиться с мужчинами, ведь пока что не встретила человека с родственной душой.
"Когда последний раз ходила на свидание – я и не помню, честно. Пока что достаточно сложно с кем-то познакомиться. Не встретился тот человек, которому я подойду, который мне подойдет и с которым у нас будут общие интересы", — поделилась спортсменка.
Тем не менее, у Марины Боржемской есть представление, каким должен быть ее идеальный мужчина. Требования у тренера не сложные, главное, чтобы были общие интересы и уважение: "Любит своих родителей, уважает женщин, окружающий мир. Мне нравятся умные мужчины".
Сейчас Марина Боржемская уделяет себя работе и детям. Как признается спортсменка, сын и дочь не обижаются на нее, что она слишком много работает, для них главное, чтобы мама была счастлива. Несмотря на работу, тренер находит свободное время, чтобы уделить его детям. С 12-летней Оливией Боржемская любит прогуливаться, а с 15-летним Робертом – готовить вместе блюдами, к чему у мальчика есть талант еще с детства.
"С Оливией у нас несколько раз в неделю, когда у нее свободный вечер, мы с ней прогуляемся. Мы с ней ходим, гуляем, говорим. С Робертом мы готовим ужины вместе. Он с малых лет, кажется с 5 лет, готовил такие простые блюда, а сейчас уже готовит такие сложные, даже я их не могу воплотить в реальность", – поделилась тренер.
Напомним, тем временем певец Миша Крупин нашел свою вторую половинку. Артист признался, что находится в отношениях, а также показал возлюбленную.
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